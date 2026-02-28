Рус
Росія може раптово зупинити мирні переговори: ЗМІ дізналися причину

Анна Косик
28 лютого 2026, 11:18
Російські чиновники чекають наступних переговорів, щоб прийняти остаточне рішення.
Трехсторонние мирные переговоры в Женеве
Наступний раунд переговорів може стати останнім / Колаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Головне:

  • Росіяни хочуть вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями
  • Наступні переговори можуть стати вирішальними
  • Тристороння зустріч лідерів буде можлива тільки після поступок Києва

Російські чиновники дедалі більше схиляються до думки, що сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США немає. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела, що ознайомлені з ходом перемовин.

Справа в тому, що Україна не готова поступитися територією Донбасу задля досягнення мирної угоди. І переговори наступного тижня стануть вирішальними для того, чи зможуть сторони досягти компромісу щодо умов припинення війни.

відео дня

"Росія, ймовірно, піде, якщо президент України Володимир Зеленський не зробить поступку", - сказали виданню двоє близьких до Кремля джерел.

Країна-агресорка Росія нібито готова підписати проєкт меморандуму про мирну угоду, якщо Україна погодиться вивести війська з Донеччини, повідомило одне з джерел.

Після цього буцімто швидко відбудеться президентський саміт між кремлівським диктатором Володимиром Путіним, президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським для підтвердження угоди, що призведе до взаємного відведення російської та української армій.

Чи можна Україні йти на поступки щодо Донбасу - думка експертів

Главред писав, що за словами аналітиків The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Росія вимагає повний контроль над Донецькою областю не просто, щоб "зберегти обличчя". Експерти вважають, що росіяни хочуть за рахунок здачі Україною Слов'янська і Краматорська позбавити Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після останніх переговорів Україна працює над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф заявив, що мирна угода між Україною та Росією не буде підписана без гарантій безпеки, які переконають українців у неможливості нової агресії з боку Москви.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні окупація Донбасу переговори щодо Донбасу мирні переговори
