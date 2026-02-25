Рус
Війна закінчиться, але політичним рішенням: командувач НГУ вразив заявою

Марія Николишин
25 лютого 2026, 23:02
Півненко наголосив, що важливо зупинити окупантів і стійко стояти.
Як завершиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ключові тези:

  • Війна РФ проти України закінчиться політичним рішенням
  • Сили оборони повинні зупинити просування ворога
  • Також потрібно підійняти дронову складову на достатній рівень

Війна країни-агресора Росії проти України закінчиться політичним рішенням, але потрібно зупинити просування ворога. Про це заявив командувач НГУ, бригадний генерал Олександр Півненко в інтервʼю журналістці Анні Максимчук.

"Всі війни закінчуються. І ця війна закінчиться. Але вона закінчиться політичним рішенням. Вважаю, треба мати баланс між політиками і військовими. Щоб не дуже ті залазили у військовий напрямок і навпаки, щоб військові не дуже лізли в політику", - наголосив він.

За його словами, для того, аби Росія перестала вимагати від України віддати неокуповані території Донецької області, Сили оборони повинні зупинити просування ворога. Для цього потрібно підійняти дронову складову на достатній рівень.

"Якщо ми піднімемо на достатній рівень і він (ворог, – ред.) не буде вглибину нашої країни рухатися, то все буде нормально. Тобто якщо активна оборона буде працювати і не буде перемог ніяких у ворога, він задумається, чи потрібна йому така війна, чи ні. Важливо зупинити і стійко стояти. Не треба наступати, не треба нічого придумувати. Просто забезпечити стійкість оборони і тоді не буде ворогу, що пояснювати своєму народу", - зауважив Півненко.

Він також розповів про те, що може відбуватися з української сторони у разі зупинки бойових дій на лінії боєзіткнення.

"Ми ж вже працювали над цим, це вже було. Були АТО, ООС, стабілізаційні дії. Так само буде й тут, стабілізаційні дії, будуть працювати поліція, Нацгвардія, Служба безпеки. Збройні сили – чи будуть відведені, чи не будуть, це вже за домовленостей. А ми знаємо, що таке стабілізаційні дії і ми готові стримувати ворога, якщо він надумає якісь негарні речі", - підсумував командувач НГУ.

План війни України
План війни України / Інфографіка: Главред

Коли можливе завершення війни

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявляв, що для завершення війни Росії проти України необхідно усунути "першопричину" конфлікту та розгромити війська ворог на полі бою.

"Першопричина полягає в тому, що Російська імперія не може пережити існування незалежної України. Відповідно, повинен залишитися лише один. Поки існують дві держави, цей конфлікт буде постійно переходити з активної фази в пасивну і навпаки", - вважає він.

Крім того, на його думку, завершення війни можливе, через запровадження партнерами жорстких санкцій, які спричинять глибоку економічну кризу в Росії.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час переговорів в Абу-Дабі та Швейцарії українська й американська сторони порушували питання якнайшвидшого завершення війни.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін несподівано назвав ціль війни проти України, заявивши, що бойові дії відбуваються для того, щоб нібито захистити майбутнє Росії.

Міністерство оборони України розробило план війни, який буде реалізовуватися паралельно з дипломатією. Згідно з цим планом Україна має посилити оборону так, щоб змусити Росію до миру.

Про персону: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

