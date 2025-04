Коротко:

Росія продовжує використовувати переговори зі Сполученими Штатами для затягування мирного процесу в Україні, що свідчить про відсутність реальних намірів до мирних перемовин. Такі висновки зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

9 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна зацікавлена в закупівлі великого пакету зброї у США, що може стати частиною майбутньої угоди щодо корисних копалин. Це є частиною зусиль України забезпечити гарантії безпеки та стримати можливе майбутнє вторгнення Росії.

Крім того, Росія продовжує безпідставно звинувачувати Україну в порушенні режиму припинення вогню, незважаючи на відсутність офіційної угоди. Це є свідченням того, як Кремль, ймовірно, поводитиметься, якщо погодиться на наземне припинення вогню, на яке вже погодилися Україна та США.

Інститут вивчення війни зазначає:

У ході зустрічі американської та російської делегацій у Стамбулі 10 квітня обговорювалися питання, пов'язані із стабільністю дипломатичних відносин і банківського обслуговування для двосторонніх представництв. Після зустрічі у Державному департаменті США висловили стурбованість через політику Росії, яка обмежує можливості посольства США в Москві наймати місцевий персонал. Росія, своєю чергою, зазначила, що двосторонні переговори не включатимуть питання України.

Як раніше повідомляв Главред, за словами політолога Ігора Рейтеровича, президент США має певний головний страх. Зазначалося, що Дональд Трамп демонструє поблажливе ставлення до Володимира Путіна. Експерт пояснив причини такої прихильності з боку Трампа до російського лідера.

Також політичний експерт Андрій Городницький зазначив, що США придумали, як добити режим РФ. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює він.

Крім того, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.