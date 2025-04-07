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Трамп поблажливий до Путіна: політолог назвав головний страх президента США

Альона Вороніна
7 квітня 2025, 11:02
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Рейтерович пояснив, у чому причина такого поблажливого ставлення Трампа до Путіна.
Трамп, Путин
Трамп поблажливий до Путіна/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Рейтеровича:

  • Трамп зараз поблажливий до Кремля
  • Він боїться виникнення прямої конфронтації США з РФ
  • Трамп поки що вирішив йти суто дипломатичним шляхом

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Сполучені Штати Америки уникнули прямої конфронтації з країною-агресоркою Росією. І саме тому він так поблажливо ставиться до Кремля.

Проте невдовзі він може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою, адже РФ не показує, що вона готова до поступок і домовленостей. Про це сказав політолог Ігор Рейтерович в ефірі "24 Каналу".

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За словами Рейтеровича, Трампа, ймовірно, лякає ядерний потенціал Росії, хоча подібний потенціал є і в Сполучених Штатах Америки.

"Тут дійсно виникають питання: що ти за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть у дипломатії використовувати цей потенціал", – сказав політолог.

Він припустив, що Трамп вірить у те, що зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним і завершити війну через персональні переговори.

За словами політолога, Трамп наразі обрав два шляхи.

"Він йде поки одним з них. Це той шлях, який він вважає суто дипломатичним. Він, імовірно, прихильник думки, що поганий мир краще, ніж гарна війна. І, до того ж, він боїться, що США можуть безпосередньо втягнутися у війну, яку Росія веде проти України", – пояснив політолог.

У той же час Рейтерович звернув увагу, що реакції Кремля викликають у Трампа роздратування. Проте, за словами політолога, рано чи пізно терпець президента США може урватися, і він зрозуміє, що він нічого не отримає від росіян. Тоді Трампу доведеться перейти до нових інструментів і механізмів, залучаючи партнерів, з якими США посварилися. Але політолог зазначив, що так чи інакше з ключовими партнерами Сполучені Штати знайдуть спільну мову.

Переговори України, США і Росії щодо миру – останні новини

Раніше економіст зазначив, що Трамп може сильно вдарити по РФ, вона втратить десятки млрд доларів. За словами доктора економічних наук, співзасновника Європейського центру аналізу та стратегій Владислава Іноземцева, такий крок Трампа може стати сильним ударом по економіці країни-агресорки Росії.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заінтригував заявою про те, що Зеленський і Путін готові укласти угоду. Трамп стверджує, що тривають "дуже добрі розмови" щодо врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що у США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру. Наразі триває робота з розроблення механізму, як контролювати дотримання режиму тиші, зазначив Єрмак.

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Хто такий Ігор Рейтерович

Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму
Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА".

У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України".

Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

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