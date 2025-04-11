РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

У Міноборони Естонії закликали збільшити військову і фінансову допомогу Україні.

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У Путіна любов до "особливих" дат / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Ключові тези голови Міністерства оборони Естонії:

Кремль може готувати комплексну угоду з США до 9 травня

Союзники повинні прискорити поставки допомоги Україні

Країна-агресор Росія може спробувати укласти комплексну угоду зі Сполученими Штатами Америки до 9 травня через любов Володимира Путіна до "особливих" дат. Про це повідомляє голова Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур, цитує The Guardian.

Він зазначив, що "поки в Брюселі сонячний ранок, в Україні зовсім не так". Певкур закликав союзників прискорити поставки допомоги Україні "настільки швидко, наскільки це можливо".

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Відповідаючи на запитання, чому, на його думку, угоду можуть підписати саме 9 травня, він заявив: "Я читаю знаки... Путін завжди був (уважним до важливих, - Главред) дат".

Голова Міноборони Естонії нагадав про те, що 23 лютого Росія відзначає день російської армії, а 24 лютого 2022-го - країна-терорист вдалась до повномасштабного вторгнення на територію України.

"Тому я вважаю, що і 9 травня, яке для нас є днем Європи, для Росії є днем закінчення Другої світової війни, вони будуть прагнути, можливо, до цього, щоб отримати якусь угоду, якесь перемир'я чи щось подібне... Чи станеться це, я не знаю, це залежить від українців і, звичайно, разом зі Сполученими Штатами, які на цей час знаходяться за столом переговорів.", - додав він.

Крім того, Певкур загалом підтримав ідею розгортання миротворчих сил в Україні, але підкреслив, що це не повинно відбуватися за рахунок безпеки східного флангу НАТО, особливо в контексті очікуваних великих військових навчань Росії восени.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, і, за його словами, вже є певні позитивні зрушення в цьому напрямку. Він висловив надію, що найближчим часом вдасться зупинити бойові дії. Крім того, Трамп вкотре підкреслив, що масштабного військового конфлікту в Україні могло б не бути, якби він залишався президентом США.

Як писав Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія повинна показати США готовність завершити війну в Україні. Проте наразі Кремль лише затягує мирний процес. За його словами, "США справді стараються", але "м'яч явно на боці росіян".

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Хто такий Ханно Певкур? Ханно Певкур - естонський державний діяч. Міністр оборони Естонії з 18 липня 2022 року. Перший віцепрезидент парламенту. Колишній міністр внутрішніх справ Естонії, юстиції та соціальних справ. Одружений, має сина та дочку, пише Вікіпедія.

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