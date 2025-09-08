"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світла

Олександр Харченко переконаний, що ситуація може бути складною через ворожі атаки.

У яких містах опалювальний сезон під загрозою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

РФ може продовжити удари по енергооб'єктах України

В Україні можуть початися проблеми зі світлом і теплом

Найгірша ситуація спостерігається у двох обласних центрах

Деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики у випадку ракетно-дронових атак. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Найбільший дефіцит можливий у великих містах та регіонах поза фронтовою смугою.

"Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитні енергорегіони", - сказав Харченко.

Також без тепла можуть опинитись окремі міста у прифронтових регіонах через російські удари по тепловій генерації.

"Єдина частина енергосистеми, яка мене сьогодні хвилює, - це теплова генерація в окремих містах. Там варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла. А це найбільша небезпека", - додав Харченко.

Водночас директор центру наголосив, що Україна підготувалася до проходження зими без масштабних блекаутів - є достатні запаси газу, вугілля та нафтопродуктів. У паливному секторі країна захищена завдяки децентралізованій системі постачання та доступу до європейських і світових ринків.

"Ми можемо торгувати з коліс і забезпечувати всю Україну і бензином, і дизелем, і всім, що треба", - підсумував Харченко.

Ситуація з опаленням взимку - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, ексголова ГТС України Сергій Макогон говорив, що зараз Україна активно імпортує газ. Це допоможе перекрити дефіцит газу, який був минулого сезону.

Водночас очільник Міненерго Герман Галущенко заявляв, що взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть та не залишаться без світла. Хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, існує ризик, що в деяких регіонах України взимку не буде опалення. Це може статись через обстріли, що не припиняються, і пошкодження інфраструктури.

"Особливо це стосується прифронтових регіонів. Там постійні обстріли об'єктів енергетики. Також складна ситуація в Кривому Розі, тому що росіяни дуже сильно обстрілювали це місто і загалом регіон. Харківський регіон теж достатньо проблемний, Одеський", - наголосив він.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

