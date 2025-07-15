РФ вдарила по Шосткинській громаді та Гуляйполю: поранено людей, пошкоджено медзаклад

Російські окупанти накрили Гуляйполе з артилерії близько другої години ночі.

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Вночі РФ атакувала дві області / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, УНІАН

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РФ обстріляла Сумщину та Запоріжжя

Постраждали три людини

У ніч на 15 липня російські окупанти обстріляли Сумщину та Запорізьку область. Є руйнування та постраждалі.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, під ворожий удар потрапила Шосткинська громада.

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"Цієї ночі Шосткинська громада знову зазнала ворожої атаки. Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога", - повідомив Григоров у Telegram.

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала будівля медичного закладу. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

"Масштаби руйнувань уточнюються. Триває ліквідація наслідків", - додав він.

Гуляйполе в Запорізькій області також зазнало російського обстрілу. Постраждали дві людини.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти накрили Гуляйполе з артилерії близько другої години ночі. Унаслідок пошкодження зазнав приватний будинок.

"Отримали поранення подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", - повідомив Федоров.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 12 липня РФ масовано атакувала Україну, є руйнування будинків, пожежі та загиблі.

У Львові вибухи лунали в кількох районах міста. Є часткове руйнування під'їзду 2-поверхового житлового будинку на вулиці Митрополита Андрія. Крім цього, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері.

У Луцьку було знищено приватний будинок, також ще в низці будинків від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

У Харкові спалахнули кілька пожеж унаслідок атаки. Основний удар прийняло на себе підприємство, що вже кілька років не працює. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. Також відомо про влучання одного з "Шахедів" по об'єкту критичної інфраструктури. Двоє людей постраждали.

У Чернівцях двоє загиблих і 14 поранених через атаку РФ. Ще 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження, їм надавали медичну допомогу безпосередньо на місці. На світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма БпЛА типу "Шахед" і однією ракетою.

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