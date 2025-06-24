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ЗСУ просунулися в Сумській області, у РФ успіх на чотирьох напрямках – ISW

Олексій Тесля
24 червня 2025, 08:09
135
На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських окупаційних сил.
ЗСУ, армія РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, МО РФ

Головне:

  • ЗСУ звільнили населений пункт Андріївка
  • На Куп'янському напрямку спостерігається просування російських сил

Українські сили досягли успіхів на Сумському напрямку, йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

У ISW уточнюють, що Збройні сили України звільнили населений пункт Андріївка і просунулися на північ від Кіндратівки.

відео дня

Водночас російські війська намагалися наступати з боку Курської області, але ці спроби виявилися безрезультатними. ЗСУ також провели контратаку на цій ділянці, проте істотних змін у лінії фронту не відбулося.

Скріншот
/ understandingwar.org

Водночас на Куп'янському напрямку спостерігається просування російських сил. За інформацією ISW, окупаційні війська просунулися в районі Дворічної, а також у бік Борової - ці дані підтверджуються свіжими геолокаційними знімками.

Крім того, атаки з боку російських військ тривають і на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, датовані 23 червня, свідчать про те, що противник просунувся на південь від населеного пункту Удачне.

Водночас на Новопавлівському напрямку зафіксовано нове просування російської армії. Згідно з тими ж геолокаційними даними, ворог просунувся на південь від Веселого.

Ситуація на Сумщині - останні новини за темою

Раніше військовий назвав головну ціль РФ на Сумщині. Росіяни зосередили близько 60 тис. військових на Сумському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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