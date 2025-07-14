Білоруси неочікувано відкрили вогонь по російському дрону: куди летів БпЛА

Уламки дрона впали на території Гомельської області.

https://glavred.net/war/udar-po-svoim-belorusy-sbili-rossiyskiy-dron-kotoryy-letel-v-ukrainu-10681109.html Посилання скопійоване

Білоруський вертоліт перехопив дрон РФ, що летів у бік України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншоти з відео

Коротко:

Білорусь збила російський дрон, який летів атакувати Україну

Уламки БпЛА впали на території Гомельської області

У ніч на 12 липня російські окупанти масовано обстріляли Україну. Під час атаки трапився неочікуваний поворот. Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

Відомо, що білоруський вертоліт Мі-24 12 липня знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України.

відео дня

У той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ПП під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону.

Повідомляється, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вдень 13 липня у місті Самар, що на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів. Міський голова Сергій Рєзнік підтвердив атаку дронів і закликав жителів не публікувати в соцмережах фото чи відео наслідків.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх семи днів Росія здійснила масштабні атаки по Україні, використавши понад 1800 дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 83 ракети. Таким чином окупанти намагаються посилити тиск і терор проти українських міст і громад.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на суботу, 12 липня, масовано вдарили по Україні ракетами, дронами і авіабомбами. Внаслідок удару у низці міст є руйнування і виникли сильні пожежі. Зокрема, у Львові частково зруйнований під’їзд житлового будинку, а у Харкові сильна пожежа, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Інші новини:

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред