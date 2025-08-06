Росіяни скинули авіабомби на базу відпочинку на Запоріжжі, є загиблі та поранені

У Запорізькому районі медики і рятувальники допомагають пораненим після удару РФ по базі відпочинку.

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Росіяни вдарили авіабомбами по базі відпочинку в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Росіяни атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку

Є жертви, поранення дістали 12 осіб, серед них - четверо дітей

Російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо атакували ФАБами", - написав він у Telegram.

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Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок авіаційного удару РФ по базі відпочинку поранення дістали 12 осіб, серед них - четверо дітей.

"Дев'ятьох людей госпіталізовано після ворожого удару по базі відпочинку в Запорізькому районі. У тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - розповів він.

Раніше він повідомив про обстріл окупантами різних локацій у Запорізькій області вранці в середу, внаслідок чого загинуло двоє людей і постраждало ще 12, зокрема четверо дітей. Також пошкоджено щонайменше дев'ять будівель. Пізніше Федоров повідомив, що до лікарні скеровано п'ятьох осіб у важкому та середньому стані.

Подробиці удару РФ по базі відпочинку на Запоріжжі

Своєю чергою Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про двох загиблих і 12 постраждалих унаслідок удару по базі відпочинку, але уточнює, що серед них тільки двоє дітей.

"6 серпня в проміжку часу з 05:55 по 06:10 ворог завдав ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. За попередніми даними, загинуло 2 людини, поранено 12 осіб, серед них - за підтвердженою інформацією - щонайменше 2 дитини. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі ДСНС ліквідовує загоряння надвірної споруди, автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будиночків для відпочинку.

Реакція президента України

Президент Володимир Зеленський написав у Telegram, що в Запорізькому районі медики та рятувальники допомагають пораненим після удару по базі відпочинку. "Дванадцять осіб травмовано. На сьогодні відомо, на жаль, про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Військового сенсу в цьому ударі - нуль. Тільки жорстокість, щоб залякати", - зазначив він.

Дивіться відео - РФ вдарила по авіабазі в Запорізькій області:

/ Скриншот

Глава держави нагадав, що вночі росіяни били по електромережах на Дніпровщині, а також скидали боєприпаси з безпілотника по людях у Херсоні, атакували газову станцію на Одещині.

"Що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та сімки, щоб припинення вогню дійсно настало негайно. Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки і всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - додав Зеленський.

РФ готує масовані удари: попередження ЗСУ

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський вважає, що з настанням зими російські війська знову почнуть масовані атаки на українську енергосистему. За його словами, ворог має намір завдавати ударів по критичній інфраструктурі саме в холодну пору року, розраховуючи в такий спосіб спровокувати масовий відтік мирних жителів із міст.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 1 серпня російські окупанти обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках. Один чоловік загинув і п'ятеро людей дістали поранення внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські війська здійснили щонайменше чотири авіаудари по території Гуляйпільської громади в Запорізькій області. Унаслідок цих обстрілів загинув місцевий житель, повідомив начальник Запорізької ОДА Іван Федоров.

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". У багатьох областях було чути вибухи.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

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