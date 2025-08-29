Мотивація для Кремля: названо три фактори, які прискорять завершення війни

Експерт наголосив, що поки не бачить прямих передумов для завершення війни.

Коли можливе завершення війни / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Путін ще не готовий завершувати війну в Україні

Вирішальним фактором стане стабілізація фронту

Прагнення Путіна домовлятися з Трампом також дає шанси на завершення війни

Очікувати, що найближчим часом відбудеться завершення війни не варто, бо російський диктатор Володимир Путін до цього не готовий. Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, для того щоб почалися реальні мирні переговори, нам необхідно стабілізувати фронт, і це буде вирішальним фактором.

"Другий фактор – це Трамп і його активність: як би ми до нього не ставилися, якби не було Трампа, не було б і активних переговорів. Трамп – рушійна сила мирних переговорів. Не так важливо, чому – чи то через Нобелівську премію миру, чи то через те, що хоче потрапити до раю, але нехай він штовхає мирні переговори вперед, в тому числі чинячи якийсь вплив на Путіна", - наголосив він.

Фесенко зауважив, що важливо розуміти, що Путін хоче Україну і хоче продовжувати війну, але одночасно він хоче домовлятися з Трампом.

"Це дуже помітно, в тому числі з його ініціативи провести зустріч на вищому рівні. Саме прагнення Путіна домовлятися з Трампом дає шанси – поки що не абсолютні і не найбільші – на припинення війни", - підкресли експерт.

Він також додав, що важливим фактором є й ситуація всередині Росії. Якщо вона буде погіршуватися, в тому числі через санкційний тиск на Росію, це буде поступово збільшувати мотивацію Кремля завершити війну.

"Поки що я не бачу прямих передумов для завершення війни. Ще якийсь час нам потрібно буде поборотися і на фронті, і в дипломатії за те, щоб наблизити закінчення війни", - підсумував Фесенко.

Дивіться відео, в якому Володимир Фесенко оцінив перспективи мирних перемовин Трампа, Путіна і Зеленського, розповів про козирі в руках України, які не дозволять Росії виграти війну, а також назвав найбільш реалістичний сценарій завершення війни:

Коли Путін може завершити війну

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран вважає, що у самого Путіна та його команди мають сформуватися негативні економічні очікування, лише після цього там можуть задуматись над припиненням війни.

За його словами, лише після цього можливе рішення про переговори або інший спосіб завершення війни.

"Поки він (Путін, - ред.) вірить, що зможе обійти санкції, потрясти резерви, знайти ще якісь ресурси — він продовжуватиме, бо не має іншого виходу. Для нього точка виходу з війни зараз гірша, ніж точка входу", - наголосив експерт.

Завершення війни - останні новини України

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що упродовж останніх місяців відбулися важливі зрушення в позиції Росії щодо війни в Україні. Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Міжнародний оглядач Девід Ігнатіус вважає, що якщо Росія найближчим часом не погодиться на припинення війни в Україні, Захід має надати Києву безпекові гарантії вже зараз, не чекаючи завершення бойових дій.

Водночас, речниця Білого дому Керолайн Левітт говорила, що лідер РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні. Президент США Дональд Трамп прагне завершення війни і "працює над цим більше, ніж будь-хто".

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

