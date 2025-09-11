Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

Удари ЗСУ знижують військовий та економічний потенціал Росії.

ЗСУ продовжують посилювати удари / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви головнокомандувача ЗСУ:

У серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей ворога

Окупанти копіюють українські успішні технології

ЗСУ продовжують посилювати удари по росіянах

Протягом серпня 2025 року українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили припадає на дрони-камікадзе та ударні бомбери. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також – ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - йдеться в повідомленні. відео дня

За його словами, противник продовжує адаптуватися і копіювати українські успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - наголосив Сирський.

Він додав, що ЗСУ продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ.

"Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики. Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал Російської Федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, він підкреслив, що Україна масштабує спроможності РЕБ. У серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами.

Удари ЗСУ по цілях в РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що ефективність українських ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі можна побачити вже зараз.

За його словами, уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії, оскільки удари ЗСУ по нафтогазовій інфраструктурі запускають ланцюгову реакцію.

Удари по території Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.

Також відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

Крім того, у ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з силами опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи. У результаті під удар потрапило нафтопереробне підприємство - Ільський НПЗ.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

