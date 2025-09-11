Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

Головне із заяви головнокомандувача ЗСУ:
- У серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей ворога
- Окупанти копіюють українські успішні технології
- ЗСУ продовжують посилювати удари по росіянах
Протягом серпня 2025 року українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили припадає на дрони-камікадзе та ударні бомбери. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об'єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також – ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
За його словами, противник продовжує адаптуватися і копіювати українські успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.
"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - наголосив Сирський.
Він додав, що ЗСУ продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ.
"Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики. Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал Російської Федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію РФ пальним, дронами та ракетами", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, він підкреслив, що Україна масштабує спроможності РЕБ. У серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами.
Удари ЗСУ по цілях в РФ
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що ефективність українських ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі можна побачити вже зараз.
За його словами, уже почався дефіцит бензину в багатьох регіонах Росії, оскільки удари ЗСУ по нафтогазовій інфраструктурі запускають ланцюгову реакцію.
Удари по території Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони і стрілецьку зброю для російської армії.
Також відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.
Крім того, у ніч на 7 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з силами опору в Краснодарському краї Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи. У результаті під удар потрапило нафтопереробне підприємство - Ільський НПЗ.
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
