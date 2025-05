РФ може згорнути наступ через провал темпів: ISW підтвердили "пробуксовку" війни

Головні тези ISW:

Згідно з останніми даними аналітиків, російські війська за період з січня по квітень 2025 року захопили лише 1627 км² території в Україні та Курській області. Це значно менше порівняно з попередніми періодами, що свідчить про суттєве уповільнення темпів наступу, розповідає звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, втрати особового складу залишаються високими: за даними Генштабу ЗСУ, за цей період загинуло або було поранено близько 160 600 російських солдатів, що в середньому становить 99 втрат на кожен квадратний кілометр захопленої території.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська стикаються з добре укріпленими українськими позиціями в таких містах, як Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк і Покровськ. Це призводить до значних втрат і зниження ефективності наступальних операцій.

Російський лідер Володимир Путін продовжує підтримувати темп наступальних операцій, намагаючись тиснути на Україну в переговорах про припинення вогню. Однак, за оцінками ISW, така стратегія може бути невигідною для Росії в довгостроковій перспективі через зростаючі економічні витрати та кадрові обмеження.

"Сполучені Штати можуть краще використовувати вразливі місця Росії та досягти сильнішої позиції на переговорах і більш тривалого врегулювання війни в Україні, змусивши Путіна переосмислити свої стратегії ведення переговорів та бойових дій, і надавши українським військам можливість продовжувати завдавати Росії значних втрат у живій силі й матеріальних засобах", — констатують в ISW.

Західна розвідка припускає, що Путін може змінити свої короткострокові цілі, надаючи перевагу закріпленню вже захоплених територій та забезпеченню економічної стабільності Росії, замість подальшого захоплення нових територій. Це може призвести до переходу російських військ до оборонних операцій та зменшення темпів наступу.

"У відповідь на такий наказ російські війська, ймовірно, перейдуть до оборонних операцій з метою укріплення і консолідації нинішніх позицій на фронті, здебільшого намагаючись захистити здобутки на полі бою і зберегти все більш обмежені резерви живої сили і матеріальних засобів. Армія РФ також може почати будівництво укріплень біля передових позицій", — йдеться у звіті ISW.

Як раніше повідомляв Главред, раніше і CNN також писало про те, що Путін вже не хоче повного захоплення України, а цілі РФ змінилися. Кремль змінив апетити, оскільки вважав, що стан війни йому вигідний, і він мав імпульс, а також людські ресурси, щоб продовжувати боротьбу.

Окрім цього, політолог Максим Несвітайлов розкрив цікавий сценарій, як Путін може відмовитися від окупованих територій. На його думку, максимальне посилення України (військова підтримка, ленд-ліз, економічний тиск) може змусити Росію до переговорів.

Ба більше, як вважає політолог Андрій Золотарьов, існує велика ймовірність, що найближчими тижнями-двома, можливо, вдасться вийти на трек тимчасового припинення вогню. Угода щодо мінералів дозволяє США перейти до другого етапу - переговорів про припинення вогню з Росією, запобігши розриву діалогу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.