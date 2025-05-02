Цілі змінилися: CNN заявило, що Путін вже не хоче повного захоплення України

Путін змінив апетити, оскільки вважав, що стан війни йому вигідний, і він мав імпульс, а також людські ресурси, щоб продовжувати боротьбу.

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Що означає новий план Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йдеться:

Путін шукає спосіб продемонструвати уявну "перемогу" населенню РФ, незважаючи на тиск США та проблеми

Можливе згортання амбіцій РФ щодо повного захоплення України, з фокусом на утриманні окупованих територій

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, шукає варіант, який дозволить йому продемонструвати населенню уявну "перемогу", попри зростаючий тиск з боку США та складну економічну ситуацію в країні. Про це йдеться у матеріалі CNN, який ґрунтується на звіті американської розвідки.

Звіт американської розвідки, з яким ознайомилися представники Білого дому та європейських структур, свідчить про те, що найближчим часом Кремль може змінити свої воєнні плани. Як зазначається, Путін тимчасово готовий згорнути амбіції щодо повного захоплення України, натомість поставивши акцент на контролі вже окупованих територій.

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Аналітики припускають, що Москва намагатиметься утримати вже захоплені регіони, використовуючи потенційні домовленості з Вашингтоном як політичний інструмент для демонстрації "досягнень" перед громадянами РФ.

"Найближчі цілі Путіна щодо війни в Україні могли змінитися. Це відображає еволюцію нещодавніх оцінок розвідки США та Заходу, які свідчать про те, що Путін вважав, що стан війни йому вигідний, що він мав імпульс, а також людські ресурси, щоб продовжувати боротьбу проти України", — написало CNN.

Попри такі зміни, у США налаштовані обережно — Вашингтон не виключає, що навіть якщо Путін погодиться на умовну мирну угоду, згодом бойові дії можуть відновитись.

"Все це насправді залежить від того, що США готові запропонувати, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни. Москва готова "підігравати" США та обмежити свої безпосередні цілі, щоб покращити відносини з Вашингтоном. Але явно не відмовилася від своїх максималістських воєнних цілей", — навело CNN думку джерела.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред з посиланням на експерта Несвітайлова, Україна обов’язково ще своє візьме й не Кремлю вирішувати, як це буде. Він розповів, як Путін може відмовитися від окупованих територій.

Також стало відомо, що США змінили позицію щодо мирних переговорів. Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що Штати більше не будуть виконувати роль посередника між Україною та Росією.

Окрім цього, розкрито нюанс, що дасть Києву угода з США. Такий крок, на думку експерта Золотарьова, дозволяє США перейти до другого етапу - переговорів про припинення вогню з Росією, запобігши розриву діалогу.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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