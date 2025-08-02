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Тікали з Донбасу, але пережити війну не змогли: ракета вбила майже всю родину у Києві

Ангеліна Підвисоцька
2 серпня 2025, 03:30
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Внаслідок російської атаки по Києву загинула Ірина Гуменюк та її дві донечки - Аліна та Анастасія.
удар по Киеву, семья Гуменюк
Російська ракета вбила у Києві майже всю родину Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, facebook/Ірина Гуменюк

Що відомо:

  • РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці в Києві
  • Внаслідок атаки загинула жінка та дві доньки
  • Чоловік жінки та батько дівчаток воює на фронті

Російські окупанти безжально вдарили фугасною ракетою по багатоповерхівці у Києві. Внаслідок атаки лише в цьому будинку загинули майже 30 людей. Ракета в секунді відібрала життя майже цілої родини - мами та двох дочок. Про це повідомляється на сторінці у Facebook 13-го ліцею Святошинського району Києва.

Вони зустріли війну у своїй домівці на Донбасі і були вимушені тікати з дому у більш безпечне місце. Родина оселилась у Києві, сподіваючись, що тут їх не дістануть ворожі війська.

відео дня

Аліна Гуменюк навчалась у шостому класі, а її сестра Анастасія - у дев'ятому.

"Ця родина була переселенцями з Донбасу. Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут. У їхній квартирі — вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси — порожнеча. Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками. Ми пам’ятатимемо їх усмішки, добрі серця, бажання жити й вчитися. Це біль, що не має меж. Це трагедія, яка залишиться з нами назавжди. Світла пам’ять. Вічний спокій", - написали на сторінці ліцею.

семья Гуменюк
Російська ракета вбила у Києві майже всю родину Гуменюк / фото: facebook/Ірина Гуменюк

Марія Ананьєва була учителькою Аліни. Вона не може стримати емоцій, згадуючи дівчинку та її родину.

"Важко знайти слова, коли серце стискається від болю… Аліна була моєю ученицею — ніжна, тиха, вихована дівчинка з добрими очима. Завжди з усмішкою, завжди уважна, завжди світла. Неможливо повірити, що її більше немає… Разом із сестрою Настею та люблячою мамою вони стали жертвами жорстокої, нелюдської війни, яка не щадить навіть дітей. Це не просто втрата для школи — це рана в душі кожного з нас", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

семья Гуменюк
Російська ракета вбила у Києві майже всю родину Гуменюк / фото: facebook/Ірина Гуменюк

Мама дівчаток Ірина Гуменюк була кавовим експертом. Про це повідомляється на сторінці Fest coffee mission. Вона також була суддею на чемпіонатах Speciality Coffee Association Ukraine.

"Ми щиро співчуваємо родині, друзям та всім, хто знав і цінував Ірину та її доньок", - йдеться у повідомленні.

семья Гуменюк
Російська ракета вбила у Києві майже всю родину Гуменюк / фото: facebook/Ірина Гуменюк

Відомо, що у родині залишився живим лише чоловік Ірини та батько дівчаток. Він захищає нашу країну на фронті.

семья Гуменюк
Російська ракета вбила у Києві майже всю родину Гуменюк / фото: facebook/Ірина Гуменюк

Удар РФ по Києву 31 липня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 липня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по столиці України. Однією з цілей стала житлова багатоповерхівка, куди ракета влучила просто в під’їзд дев’ятиповерхового будинку. Наслідки атаки стали трагічними - десятки мешканців загинули чи отримали поранення.

  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня
    Ліквідація наслідків удару по Києву 31 липня https://t.me/V_Zelenskiy_official

Черед російський удар загинув шестирічний хлопчик на ім'я Матвій. Його дістали живим, лікарі боролися за його життя близько двох годин, але, на жаль, серце дитини зупинилося.

Ще однією жертвою стала патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Ворожа ракета влучила у її багатоповерхівку в Святошинському районі. У момент атаки Лілія перебувала вдома разом із батьком. На жаль, обидва загинули.

Крім цього, внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Святошинському районі Києва загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова, її два сини (17 і 22 роки) та рідний брат. Мати Наталії та ще один брат вижили.

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