ЗСУ відбили штурм і 'віджали' ворожу техніку на ключовому напрямку - ССО

Після відбиття штурму оператори ССО знищили ще трьох російських окупантів, які закріпилися в підвалі будинку, закидавши їх термобаричними гранатами.

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ЗСУ вдалося розбити ворога біля Часового Яру / Колаж: Головред, фото: Оперативне командування "Захід", 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

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Українські бійці ССО відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру на Донеччині

Під час боїв вдалося знищити кількох солдатів РФ та захопити радіостанцію і зброю

Українським бійцям вдалося відбити ворожий штурм біля Часового Яру та затрофеїти техніку росіян. Про це повідомляється в Telegram-каналі ССО Збройних сил України (ЗСУ).

"Група 8-го полку ССО відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру у Донецькій області. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку", - пише ССО. відео дня

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Для армії Росії підвал став пасткою, адже бійці ССО закидали ворога термобаричними гранатами.

Як розповіли в ССО Збройних сил України (ЗСУ), захисники вступили у зіткнення з групою ворога. Під час бою воїни України досягли успіхів - вдалось знищити кількох солдатів РФ та затрофеїти радіостанцію, а також зброю росіян.

"Ці події відбулися минулого року, але лише зараз, з міркувань операційної безпеки, ми можемо оприлюднити кадри з натільних камер операторів ССО", - додає ССО.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки окупантів", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно стало відомо, які цілі обрав Путін на літо. Наразі російські війська зосередили зусилля на Покровському та Лиманському напрямках на Донеччині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вийшов зі зверненням про ситуацію на фронті. Він розповів, як ЗСУ продовжують злагоджену бойову роботу зі знищення ворога, щоб наблизити справедливий мир.

Політолог Максим Несвітайлов розповів про сценарій, за якого Путін може відмовитися від окупованих територій. Максимальне посилення України, як от військова підтримка, ленд-ліз, економічний тиск, може змусити Росію до переговорів, вважає він.

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Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

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