Путін може відмовитися від окупованих територій: розкрито цікавий сценарій

Україна обов’язково ще своє візьме й не Кремлю вирішувати, як це буде, вважає політолог.

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Експерт вважає, що дипломатичний шлях до відмови Росії від окупованих територій можливий/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Що сказав експерт:

Приклад швидкого звільнення Херсона спростовує твердження про "назавжди" російську окупацію

Максимальне посилення України (військова підтримка, ленд-ліз, економічний тиск) може змусити Росію до переговорів

Не так давно у МЗС РФ опублікували заяву, що Москва ніколи не допустить відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Однак, як заявив політолог Максим Несвітайлов, попри гучні твердження, Росію все-таки можна дипломатичним шляхом схилити до того, що вона сама відмовиться від окупованих українських територій.

"По-перше, смішно чути, що РФ ніколи не допустить цього і російська окупація назавжди. Я був у Херсоні відразу після звільнення його українськими військами від російських окупантів і бачив на власні очі всі плакати, які вони там залишили, про те, що Росія в Херсоні назавжди. "Назавжди" тривало дуже недовго. І хотілося б нагадати Москві, що Київ існував понад півтисячоліття до того моменту, як Москва взагалі з’явилася як місто, і коли вся Росія починала тільки зароджуватися. Тому Україна обов’язково ще своє візьме й не Кремлю вирішувати, як це буде", — зазначив Несвітайлов в ефірі телеканалу FREEДOM. відео дня

Несвітайлов не сумнівається, що максимальним посиленням України можна схилити Росію до адекватної переговорної позиції.

"Це може бути якийсь ленд-ліз від Сполучених Штатів Америки, кратне збільшення підтримки України, щоб Російська Федерація розуміла, що військових перспектив перемоги в цій війні у неї немає без використання ядерної зброї. І максимальний економічний тиск — повна економічна ізоляція може призвести до цього. Але поки що, на жаль, я не бачу передумов до того, щоб цей ідеальний сценарій був наразі реалізований", — вважає політолог.

На думку політолога, хорошою новиною є те, що лідеру Кремля зараз вірять все менше світових лідерів. На "перемир’я" Путіна, які він періодично оголошує в односторонньому порядку в Європі більше не ведуться, підкреслює експерт.

"Ми бачимо в цьому питанні дуже серйозну послідовність Європи. Мені здається, Європа ніколи не була настільки єдиною та послідовною у своїй позиції щодо України, щодо Російської Федерації, як зараз. Наприклад, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж каже, що в України повинні бути можливості не тільки захищатися, а й контратакувати РФ. Ніхто не ведеться. Навіть у команді американського президента Трампа назвали оголошене Путіним перемир’я показушним, а мирні переговори диктатора Путіна — тільки імітацією. Повторюся, крім кратного збільшення військової підтримки України, я не бачу інших якихось шансів, щоб Путін дійсно почав сумніватися і рухатися в бік закінчення війни. А все, що він зараз проголошує — для того, щоб затягнути переговорний процес", — підсумував Максим Несвітайлов.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, угода щодо мінералів дозволяє США перейти до другого етапу - переговорів про припинення вогню з Росією, запобігши розриву діалогу. Існує велика ймовірність, що найближчими тижнями-двома, як говорив Рубіо, можливо, вдасться вийти на трек тимчасового припинення вогню

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський відповів на питання, чи вийдуть США з мирних переговорів. Він вважає, що Трампу на 100 днів свого президентства не з руки ризикувати.

А от політичний та економічний експерт Тарас Загородній не виключає, що навіть якщо США вийдуть із мирного процесу, зміниться не багато - Вашингтон все одно скрізь і всюди впиратиметься у війну Росії та України.

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Хто такий Максим Несвітайлов? Максим Несвітайлов є політологом та експертом-міжнародником, який часто коментує поточні події в українських медіа, зокрема на Еспресо TV та Радіо NV. Аналізує широкий спектр тем, включаючи відносини України зі США та Європейським Союзом, російсько-українську війну, внутрішню політику США (особливо в контексті президентства Трампа) та міжнародні відносини в цілому. Його коментарі часто стосуються перспектив закінчення війни в Україні, можливих переговорів, військової та економічної допомоги Україні, а також позиції світових лідерів щодо цих питань.

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