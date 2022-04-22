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РФ загрожує провал у битві за Донбас: західні ЗМІ назвали несподівану причину

22 квітня 2022, 20:30

Окупанти планують "обійти і відрізати" українські сили, розгорнуті вздовж лінії розмежування на заході Донбасу.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Російські окупанти в Україні / Reuters

Логістичні проблеми стали причиною провалу окупантів РФ під Києвом. Ці ж логістичні проблеми, загострені ще більшим браком піхоти, можуть приректи наступ Росії ще й на сході.

Як пише Forbes, окупанти планують "обійти і відрізати" українські сили, розгорнуті вздовж лінії розмежування на заході Донбасу. Але з вівторка, коли почалася ця операція, Росія не домоглася значного прогресу.

"Спроба протиснутися з півночі Донбасу на південь - це те, що ми зараз бачимо. Але українці, вони запекло б'ються, а не лягають, дозволяючи росіянам пройти", – сказав неназваний чиновник з Пентагону.

Підкреслюється, що прорив через українську оборону може насправді створити умови для поразки Росії.

Тактична перемога РФ обернеться провалом?

Чи зможуть 75 батальйонних тактичних груп РФ (яких, до речі, на початку війни було 100) протягнути достатньо солдатів і танків через потенційну "дірку" в українському фронті, щоб створити власну тверду 160-кілометрову лінію від півночі Донбасу до Маріуполя? Оточення сил України означало б, що російські війська змогли створити власні міцні фронти на Заході і сході. Якщо ж в ході цього флангового маневру російські сили самі закріпитися не зможуть, вони ризикують опинитися в оточенні, відрізаному від постачання. А якщо це станеться, тоді північний провал повториться. Російські батальйони застрягнуть, у них закінчиться їжа, пальне і патрони. У якийсь момент українська армія почне рвати їх на шматки, поки Кремль не проголосить "перемогу" і не накаже відступати.

Для успіху в битві за Донбас Росії потрібно дуже багато бойових груп, набагато більше, ніж у неї було навіть на початку війни. Потрібні сили, які можуть не тільки пробитися, а й утриматися на потрібних позиціях. І цих сил немає. Ситуацію погіршує ще й те, що БТГ на передовій та їх бригади підтримки втратили тисячі своїх бійців у перші 50 днів війни.

Несподіваний союзник ЗСУ

Географія також є проблемою для Росії. Оскільки армія України обороняється, вона має перевагу внутрішньої лінії. Іншими словами, бої ведуться вздовж лінії у формі дуги. Російські сили наступають із зовнішнього боку цієї дуги. Це означає, що їхні ланцюги забезпечення довші, ніж у сил з внутрішньої сторони - тобто української армії. І якщо виникають проблеми, обороняється може відступити на кілька кілометрів, ще більше розтягнувши лінії забезпечення ворога, тим самим створюючи йому проблеми.

Тому агресору потрібна значна і технічна перевага. І Росія таким похвалитися не може. На Донбасі в її розпорядженні приблизно така ж кількість військ, як і в України. До того ж, як зазначають чиновники США, у Києва тепер більше танків, ніж у російської армії. І російська логістика нічим не краща, ніж вона була місяць тому.

Росія розв'язала війну, маючи в своєму розпорядженні занадто малою і погано забезпеченою армією. Сподіваючись на швидкий крах України, чого, звичайно ж, не сталося, Москва прирекла свою кампанію проти сусідньої країни на провал з першого ж дня.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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