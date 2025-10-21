'Протягом 24-72 годин': українців попередили про загрозу масованого удару

Головне:
- РФ готує новий масований удар по Україні
- Київ та західні регіони в особливій небезпеці
Українців закликали реагувати на повітряні тривоги, які можуть лунати найближчими ночами. Відповідну заяву зробив 21 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Закликаючи людей реагувати на тривоги, він зазначив, що є "тривожні сигнали".
"Хочу попросити реагувати на тривоги, які можуть буди в найближчі ночі. Є тривожні сигнали, тому реагуймо", — повідомив міський голова Івано-Франківська.
Про що попереджають у моніторингових каналах
До того ж у моніторингових каналах поширюється інформація про те, що впродовж найближчих можливі масовані ракетні удари по Україні. Червоний рівень загрози оголошено для Києва та області та для західних регіонів.
Є ймовірність, що загарбники вже майже тиждень готові до нанесення комбінованого удару.
Український військовий, який веде Телеграм-канал "Думки Фронтовика" підтвердив, що протягом 24-72 годин можливий масований ракетний удар з боку ворога.
"Не нехтуйте тривогою та йдіть в укриття", - наголосив військовий.
РФ готує масовані удари - які міста під загрозою
Росіяни відразу після настання перших морозів продовжать завдавати масовані комбіновані удари по енергооб'єктах України.
Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман у коментарі Главреду розповів, що Росія зосередить удари на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі, простіше кажучи, на всіх обласних центрах.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, вдень, 21 жовтня російські окупаційні війська влаштували масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" по Чернігівщині. Під ударом ворога опинився Новгород-Сіверський. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.
Нагадаємо, близько опівночі 21 жовтня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. За даними Повітряних сил, російські війська атакували місто керованими авіабомбами (КАБами).
Крім цього, внаслідок російських атак Чернігів повністю знеструмлений, у місті повністю було відсутнє водопостачання.
