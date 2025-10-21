'Протягом 24-72 годин': українців попередили про загрозу масованого удару

Мер Івано-Франківська закликав українців реагувати на повітряні тривоги.

Українців попередили про високий рівень ракетної загрози / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

РФ готує новий масований удар по Україні

Київ та західні регіони в особливій небезпеці

Українців закликали реагувати на повітряні тривоги, які можуть лунати найближчими ночами. Відповідну заяву зробив 21 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Закликаючи людей реагувати на тривоги, він зазначив, що є "тривожні сигнали".

"Хочу попросити реагувати на тривоги, які можуть буди в найближчі ночі. Є тривожні сигнали, тому реагуймо", — повідомив міський голова Івано-Франківська.

Про що попереджають у моніторингових каналах

До того ж у моніторингових каналах поширюється інформація про те, що впродовж найближчих можливі масовані ракетні удари по Україні. Червоний рівень загрози оголошено для Києва та області та для західних регіонів.

Є ймовірність, що загарбники вже майже тиждень готові до нанесення комбінованого удару.

Український військовий, який веде Телеграм-канал "Думки Фронтовика" підтвердив, що протягом 24-72 годин можливий масований ракетний удар з боку ворога.

"Не нехтуйте тривогою та йдіть в укриття", - наголосив військовий.

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні? / Інфографіка: Главред

РФ готує масовані удари - які міста під загрозою

Росіяни відразу після настання перших морозів продовжать завдавати масовані комбіновані удари по енергооб'єктах України.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман у коментарі Главреду розповів, що Росія зосередить удари на містах-мільйонниках, зокрема на Києві, Львові, Дніпрі, простіше кажучи, на всіх обласних центрах.

Як писав Главред, вдень, 21 жовтня російські окупаційні війська влаштували масовану атаку ударними БпЛА типу "Шахед" по Чернігівщині. Під ударом ворога опинився Новгород-Сіверський. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

Нагадаємо, близько опівночі 21 жовтня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. За даними Повітряних сил, російські війська атакували місто керованими авіабомбами (КАБами).

Крім цього, внаслідок російських атак Чернігів повністю знеструмлений, у місті повністю було відсутнє водопостачання.

