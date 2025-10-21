'Чоловік ніде не зміг знайти 95-й': у РФ бензинова криза набирає обертів

У ще трьох регіонах Росії ввели обмеження на продаж бензину.

У Росії зростає кількість регіонів, де обмежили продаж бензину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Ще три регіони Росії зіткнулися із масштабним дефіцитом палива

АЗС продають не більше 20 літрів бензину "в одні руки"

Унаслідок дронових атак на російські НПЗ, у країні-агресорі бензинова криза набирає обертів. На автозаправних станціях "Байкальської регіональної компанії" (БРК) в Іркутській області, Бурятії та Забайкаллі зупинили вільний продаж бензину, запровадивши обмеження на продаж палива в одні руки. Про це повідомляє Mosсow Тimes з посиланням на російські ЗМІ.

Відомо, що з 21 жовтня на АЗС мережі продають не більше 20 літрів бензину АІ-92 "в одні руки". Обмеження запровадили на невизначений термін.

Обмеження на заправках торкнулися Іркутська та Ангарська, столиці Бурятії Улан-Уде і Заіграївського району Бурятії.

"У суботу (18 жовтня) чоловік не зміг знайти 95-й. Ніде. Заливав 100-й. А на 92-й була величезна черга, не зміг продертися", – поскаржилася, зокрема, одна з мешканок Ангарська.

Не більше ніж 20 літрів можна тепер залити і на заправках мережі "Корс" у Читі та Забайкальському краї.

Збої також зафіксували на автозаправках "Газпромнафти" у Красноярську, повідомив місцевий журналіст Дмитро Полушин. За його словами, на АЗС утворилися черги з охочих придбати бензин марки АІ-92:

"На касі кажуть: вам пощастило, ви останній, кому дістався 92-й бензин. А тут ще ціни рублів по 58 за літр. Решту просто розвертають".

Видання констатує, що дефіцит бензину спостерігається щонайменше у 57 регіонах РФ.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 19 жовтня Сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території Росії. Були уражені Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бердянську.

Днями раніше підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти склав 4,8 млн тонн.

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували місто Котово Волгоградської області РФ. На території підприємства "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" виникли пожежі.

