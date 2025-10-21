Прийде раптове похолодання та посиляться дощі: оголошено штормове попередження

У багатьох областях синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / фото: pixabay

Якою буде погода вночі 22 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі

Погода в Україні 22 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. У східних областях через заморозки 0-3 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 22 жовтня тепло буде у південний та західних областях. Там температура повітря підвищиться до 12-16 градусів тепла. Вночі при проясненнях можливі заморозки.

Дощі завтра пройдуть локально на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині.

24-25 жовтня погода погіршиться. У ці дні очікуються дощі та сильний вітер.

Погода 22 жовтня

В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних та центральних областях. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на крайньому заході та півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 22 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+16 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+9 градусів.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода 22 жовтня у Києві

У Києві 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

