Прийде раптове похолодання та посиляться дощі: оголошено штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
21 жовтня 2025, 19:40оновлено 21 жовтня, 20:47
У багатьох областях синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.
Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 22 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до -3 градусів
  • Коли повернуться дощі

Погода в Україні 22 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. У східних областях через заморозки 0-3 градуси оголосили ІІ рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 22 жовтня тепло буде у південний та західних областях. Там температура повітря підвищиться до 12-16 градусів тепла. Вночі при проясненнях можливі заморозки.

Дощі завтра пройдуть локально на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині.

24-25 жовтня погода погіршиться. У ці дні очікуються дощі та сильний вітер.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 22 жовтня

В Україні 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних та центральних областях. Вітер буде північно-західним з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на крайньому заході та півдні країни до 15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 22 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +6...+16 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+9 градусів.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода 22 жовтня у Києві

У Києві 22 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Украъны на 22 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Суперечить домовленості з Трампом: Лавров заявив про відмову РФ від перемир’я

