Понад 50 поїздів затримуються - відома мета і наслідки удару РФ по залізниці

Віцепремʼєр з відновлення України пояснив, що такі удари є цілеспрямованими і мають конкретну мету.

Росія здійснила масований удар по залізниці / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця, t.me/OleksiiKuleba

Що відомо:

Росія завдала удару по залізниці

Мета атаки - вивести з ладу підстанції, що живлять залізницю відео дня

Багато поїздів затримується внаслідок атаки

У ніч проти 17 вересня Росія здійснила масований удар дронами по залізничній інфраструктурі України. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Про це повідомив віцепремʼєр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей і економіку.

"У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери "Укрзалізниці" зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття", - зазначив Кулеба.

Станом на 09:32 через атаку із затримкою прямують понад 50 поїздів. Щоб забезпечити безперервний рух, "Укрзалізниця" задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де не працюють прилади сигналізації та зв’язку, поїзди продовжують рух у резервному режимі, щоб мінімізувати затримки.

Для міжнародних рейсів до Польщі організовано пересадки у Хелмі та Перемишлі, аби пасажири безпечно дісталися пунктів призначення.

"Ключове - навіть такі масовані атаки не зупинять українські транспортні артерії та, зокрема, Українську залізницю", - наголосив міністр.

Керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко підтвердив, що внаслідок атаки ворога на підстанції затримуються поїзди одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів курсує зміненими маршрутами.

Яку небезпеку несуть масовані удари РФ напередодні зими

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія під час масованих атак на Україну переслідує не лише мету вбивати цивільних, а й залишити українців без тепла та світла. За його словами, цілком ймовірно, що деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики.

Харченко стверджує, що найбільший дефіцит енергії можливий у великих містах та регіонах поза лінією фронту.

"Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитні енергорегіони", - сказав експерт.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю України. Через знеструмлення затримуються поїзди.

Також Росія атакувала об’єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Частково знеструмлено обласний центр та 44 села Олександрівської СТГ.

Як повідомляв Главред, 16 вересня росіяни атакували Харків безпілотником. У місті четверо людей постраждали, пошкоджено покрівлю навчального закладу та виникла пожежа на площі 150 кв. м.

