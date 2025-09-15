Літаки споряджені крилатими ракетами: існує загроза нового удару по Україні

Моніторингові дані свідчать про те, що українцям слід бути обачними.

Росіяни можуть готуватися до чергової масованої атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Росія переміщає ТУ-95МС ближче до кордону з Україною

Росіяни спорядили борти крилатими ракетами

Країна-агресорка Росія, ймовірно, готується до нової ракетної атаки на Україну. Про це свідчать дані моніторингових каналів, які зафіксували переміщення стратегічної авіації РФ.

Повідомляється, що здійснюється передислокація щонайменше трьох ТУ-95МС з аеродрому "Українка", що в Амурській області. Ймовірно, борти приземляться на аеродром "Енгельс-2".

В чому небезпека переміщення авіації РФ

Монітори повідомили, що ворог переміщає ТУ-95МС на аеродроми, що знаходяться ближче до кордону з Україною. Більше того, борти вже споряджені крилатими ракетами.

"Також 3х Ту-160 з аеродрому "Оленья" виконують тренування", - йдеться у повідомленні.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яку небезпеку несуть масовані удари РФ напередодні зими

Главред писав, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія під час масованих атак на Україну хоче не лише вбивати цивільних, але й залишити українців без тепла та світла.

Цілком ймовірно, що деякі міста України можуть опинитися без опалення та електрики у випадку ракетно-дронових атак.

Атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська окупаційна армія продовжує масовані атаки по Україні. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Раніше повідомлялося, що Росія зосереджена на терорі мирного населення України і вже здатна виробляти близько 30 000 дронів-копій іранських "Шахедів" на рік. До 2026 року вона може подвоїти цей показник.

Напередодні військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко заявив, що в Росії для атак на Україну накопичені дрони всіх трьох типів - Shahed-136, "Гербер" і "Пародія".

