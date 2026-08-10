РФ завдаватиме ракетних ударів 3–4 рази на місяць, на прицілі — чотири міста: гучна заява ГУР

Вадим Скибицький повідомив, що ворог збільшує випуск ракет і готує комбіновані удари по критичній інфраструктурі та портах.

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Росія готує нову хвилю ракетних атак на Україну - Скібицький / Колаж: Главред, фото: РБК Україна, російські ЗМІ, ДСНС

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РФ перевиконує план з виробництва ракет на 110–120%

Головні цілі ворога - ОПК та критична інфраструктура

"Кинжал" і Х-32 мають проблеми з точністю

Країна-агресор Росія щомісяця перевиконує план з виробництва основних типів ракет на 110–120% і готує серію комбінованих ударів по оборонно-промисловому комплексу та критичній інфраструктурі України. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибицький в інтерв’ю РБК-Україна.

За даними військової розвідки, у липні виробничі показники ворога зросли одразу за кількома ключовими типами озброєння. План щодо крилатої ракети Х-101 виконано на 140%, щодо "Калібрів" - на 111%, а щодо Х-35 - на 200%.

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"Загалом, за основними типами ракетного озброєння вони зараз виконують план на рівні 110–120% на місяць", - сказав Скібицький.

На серпень план щодо Х-101 становить 72 одиниці - стільки ж було заплановано й на липень, проте фактично росіяни виготовили 87 ракет. Щодо крилатої ракети 3М14 "Калібр" план на серпень - 26 одиниць, у липні орієнтир був таким самим, а виготовили 29.

Щодо таких зразків, як "Циркон", "Онікс", станом на 3 серпня противник уже виконав річний план з їхнього виробництва, визначений у державному оборонному замовленні.

Куди націлюється ворог

Розвідка фіксує, що Росія здатна щомісяця проводити 3–4 комбіновані атаки з використанням ракет різних типів і безпілотників. Основними об’єктами таких ударів залишаються Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків - центри українського оборонно-промислового комплексу.

"Противник бачить серйозну загрозу і дуже ретельно веде розвідку у двох напрямках нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити виходу на серійне виробництво цього озброєння. Друге - все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами", - пояснив генерал-майор.

Терор проти портів та критичної інфраструктури

Ще одним пріоритетним напрямком ударів розвідка називає критичну інфраструктуру: взимку це електроенергетика та теплопостачання, а зараз ворог зосереджується на оборонній промисловості та логістиці - залізниці та портах.

"Росія влаштовує терор проти кораблів у Чорному морі. Це безпрецедентна ситуація, коли не просто вражаються цивільні судна, а їх методично добивають і знищують, щоб не дати нам можливості торгувати. Водночас вони намагаються атакувати й енергетичні об’єкти, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури", - зазначив Скибицький.

Крім того, ворог намагається вражати й інші елементи інфраструктури, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. За словами розвідника, росіяни поширюють тезу, ніби через "Rozetka" або "Нову пошту" доставляються комплектуючі для дронів - таким чином прикриваючи власний терор проти цивільного сектора. Ситуація загострюється напередодні виборів у РФ: пошкодження власної логістичної системи змушує Москву демонструвати населенню, що удари по інфраструктурі відчуває й Україна.

Проблеми з точністю "Кинжалів" та Х-32

Розвідка також оцінила запаси ракет 9М723 для угруповання російських військ - станом на 5 серпня їх було близько 130 одиниць при місячному плановому виробництві 60 штук. У липні замість запланованих 60 ракет росіяни виготовили 65.

Попри нарощування випуску, окремі типи озброєння демонструють суттєві технічні проблеми.

"Вони працювали над тим, щоб підвищити точність Х-32. Однак результати кількох бойових випробувань показали, що їм це не вдається, і росіяни знову повернули ракету на доопрацювання, а план серійного виробництва призупинили", - розповів Скібицький.

Схожі нюанси й з "Кинжалами" - складно пригадати випадок, коли ця ракета влучала точно в ціль. Для ефективної ракети відхилення від цілі не повинно перевищувати 5–7 метрів, тоді як у росіян цей показник сягає 30 і більше метрів.

За словами представника ГУР, ракета, яку насправді використовує ворог під час таких атак, суттєво відрізняється від класичної системи ППО.

"Та ракета, яку супротивник використовує під час атак, - РМ-48У - спеціально створена і запускається по наземних цілях. Це не класична зенітна ракета, яку можна застосовувати для ППО, просто для неї використовують ЗРК С-400 як пускову установку. Це ракета класу "поверхня - поверхня", вона летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 6 Махів. Ворог налагодив виробництво такої ракети: план на серпень - приблизно 40 одиниць, а орієнтовні запаси - 400 одиниць", - зазначив Скібицький.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / нфографіка: Главред ​

Незабаром окупанти завдаватимуть ударів по енергетиці: в ISW назвали терміни

Країна-агресор Росія готує масштабну ударну кампанію проти енергетичної інфраструктури Києва вже в найближчі тижні і може кинути на неї стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Вибір моменту аналітики пов’язують зі станом української протиповітряної оборони, яка вже тривалий час працює в умовах обмеженого ресурсу засобів ураження.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026–2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - йдеться у звіті.

РФ може взяти на приціл Одесу: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що Росія може спробувати зробити масовані атаки на Одесу системними.

Крім того, оглядач не виключає, що місто може опинитися серед основних цілей нарівні з Києвом.

"Я не здивуюся, якщо противник, який ретельно вивчає наші слабкі місця і дуже добре про них знає, зможе зробити такі удари систематичними та перетворити Одесу на зону неминучих ударів нарівні з Києвом, з періодичними обмеженими нальотами між основними ударами", - сказав він.

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

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Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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