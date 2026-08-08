РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинули

Наслідки нічної атаки зафіксовано на трьох локаціях області. У Києві горіли гаражі площею 1000 кв. м.

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У Києві сталися пожежі у двох районах після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Троє загиблих у Броварському районі, серед них дитина

У Києві пожежі виникли у двох районах

На Київщині - наслідки на трьох локаціях

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, наслідки зафіксовано на трьох локаціях Броварського району. Уламки пошкодили приватний житловий будинок, господарські будівлі та автомобілі, а на території нежитлової будівлі спалахнула пожежа. На місцях працюють рятувальники та профільні служби, ліквідація триває.

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Керівник області наголосив на характері цілей, які обирають окупанти.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Наше завдання зараз - оперативно ліквідувати наслідки, допомогти постраждалим і забезпечити безпеку людей", - зазначив Ткаченко.

Дані про кількість постраждалих уточнюються.

Пожежі у двох районах Києва

Столиця також опинилася під ударом. Загоряння виникли в Голосіївському та Оболонському районах, повідомляє ДСНС.

Голосіївський район: вогоньохопив гаражі у двох окремих секціях загальною площею 1000 кв. м. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Пожежі локалізовано, тривають роботи з ліквідації.

Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

Атака на Чернігівщину

У Прилуцькому районі Чернігівщини внаслідок удару російського БПЛА виникла пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м.

Як повідомили в ДСНС, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, 6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Трамп відповів, чи надасть Україні ракети для Patriot

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про передачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши брак озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

На прес-конференції главу Білого дому прямо запитали про готовність виконати український запит, але президент перевів розмову на стан американських арсеналів.

"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден надав так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їхню частину", - заявив Трамп.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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