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РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинули

Анна Ярославська
8 серпня 2026, 07:49оновлено 8 серпня, 11:16
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Наслідки нічної атаки зафіксовано на трьох локаціях області. У Києві горіли гаражі площею 1000 кв. м.
Наслідки нападу на Київ
У Києві сталися пожежі у двох районах після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Троє загиблих у Броварському районі, серед них дитина
  • У Києві пожежі виникли у двох районах
  • На Київщині - наслідки на трьох локаціях

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, наслідки зафіксовано на трьох локаціях Броварського району. Уламки пошкодили приватний житловий будинок, господарські будівлі та автомобілі, а на території нежитлової будівлі спалахнула пожежа. На місцях працюють рятувальники та профільні служби, ліквідація триває.

відео дня

Керівник області наголосив на характері цілей, які обирають окупанти.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення. Наше завдання зараз - оперативно ліквідувати наслідки, допомогти постраждалим і забезпечити безпеку людей", - зазначив Ткаченко.

Дані про кількість постраждалих уточнюються.

Пожежі у двох районах Києва

Столиця також опинилася під ударом. Загоряння виникли в Голосіївському та Оболонському районах, повідомляє ДСНС.

Голосіївський район: вогоньохопив гаражі у двох окремих секціях загальною площею 1000 кв. м. Також сталося загоряння нежитлової будівлі з картоном. Пожежі локалізовано, тривають роботи з ліквідації.

Оболонський район: сталося загоряння на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ та область вночі 8 серпня 2026 Фото: ДСНС

Атака на Чернігівщину

У Прилуцькому районі Чернігівщини внаслідок удару російського БПЛА виникла пожежа у складській будівлі площею 600 кв. м.

Як повідомили в ДСНС, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

  • Атака на Чернігівщину - наслідки
    Атака на Чернігівщину - наслідки Фото: ДСНС
  • Атака на Чернігівщину - наслідки
    Атака на Чернігівщину - наслідки Фото: ДСНС
  • Атака на Чернігівщину - наслідки
    Атака на Чернігівщину - наслідки Фото: ДСНС
  • Атака на Чернігівщину - наслідки
    Атака на Чернігівщину - наслідки Фото: ДСНС
  • Атака на Чернігівщину - наслідки
    Атака на Чернігівщину - наслідки Фото: ДСНС

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, 6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинули
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Трамп відповів, чи надасть Україні ракети для Patriot

Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання про передачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши брак озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

На прес-конференції главу Білого дому прямо запитали про готовність виконати український запит, але президент перевів розмову на стан американських арсеналів.

"Ну, ми теж хочемо ракети. Знаєте, коли Байден надав так багато - Байден віддав боєприпасів на 300 мільярдів доларів. Коли я залишав цю посаду, склади були повні, а він роздав більшу їхню частину", - заявив Трамп.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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