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РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозу

Марія Николишин
10 серпня 2026, 22:10оновлено 10 серпня, 23:03
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Президент попереджає, що бойові випробування корейських ракет підвищують ризики для Японії та Філіппін.
РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозу
КНДР відправить в РФ військових / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

  • Нові військові КНДР можуть з'явитися на території РФ
  • Пхеньян тестує ракети й отримує бойовий досвід
  • Київ наполягає на посиленні протиповітряної оборони

Країна-агресор Росія готує розміщення на своїй території додаткового контингенту військових із КНДР і вже отримала від Пхеньяна нову партію балістичного озброєння. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Зараз (росіяни, - ред.) готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Президент акцентував, що наслідки такої співпраці не обмежуються європейським театром бойових дій. Північна Корея, за його оцінкою, конвертує участь у війні проти України у власний технологічний і кадровий ресурс - армія КНДР отримує реальну практику, а її ракетні програми проходять перевірку в умовах справжнього фронту.

"Чим більше тут у нас, в Україні, - у Європі - північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", - попередив Зеленський.

Він вкотре звернувся до партнерів з вимогою рішучіших спільних дій і тіснішої координації. Ключовий практичний запит залишається незмінним - додаткові системи протиповітряної оборони для України.

Вечірнє відеозвернення Зеленського - відео:

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозу

Росія наростила застосування балістики

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що у липні Росія використала значно більше ракетного озброєння, ніж у попередні місяці.

Він додав, що Росія також суттєво наростила виробництво окремих типів ракет.

За його словами, особливу загрозу для України становлять балістичні ракети KN-23, які Росія отримує від Північної Кореї.

"КНДР отримує від співпраці з Росією можливість випробовувати своє озброєння в реальних бойових умовах, збираючи дані для подальшого вдосконалення ракет. Використання KN-23 є для Пхеньяна не лише військовою допомогою Москві, а й способом отримання бойового досвіду для власної ракетної програми", - наголосив Скібіцький.

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозу
Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Балістичні ракети КНДР - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія під час масованої атаки 30 липня могла вперше за тривалий час застосувати проти України північнокорейську балістичну ракету KN-23.

Видання Reuters з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка писало, що Росія почала розгортання ракетного підрозділу Північної Кореї на заході країни. Москва планує використати його для посилення ударів балістичними ракетами по території України.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що будь-які північнокорейські пускові установки, які Росія розгорне для завдання ударів по українській території, автоматично набудуть статусу законних військових цілей для Сил оборони України

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Про персону: Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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