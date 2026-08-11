У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та 'прильоти'

Після оголошення ракетної загрози у Києві було чутно потужні вибухи.

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РФ атакувала Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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У Києві пролунали вибухи в ніч на вівторок, 11 серпня

РФ завдала ударів балістичними ракетами

Запоріжжя під атакою ракет, дронів та КАБів РФ

Потужні вибухи пролунали в Києві в ніч на вівторок, 11 серпня, після оголошення ракетної небезпеки.

Про запуск балістичних ракет у напрямку столиці попередили у Повітряних силах Збройних сил України.

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Ракетну атаку також підтвердив мер Києва Віталій Кличко. "Вибухи в столиці. Місто під атакою балістичних ракет. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Подробиці удару РФ по Києву

За даними мера Києва, після удару РФ надійшов виклик медиків у Шевченківському районі столиці.

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, внаслідок удару РФ зафіксовано пожежу складських приміщень у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі зафіксовано загоряння складських приміщень", - повідомили в КГВА.

Пізніше у КМВА додали, що стало відомо про одного постраждалого внаслідок удару РФ по Києву.

За повідомленнями моніторингових ресурсів, по Києву, зокрема, могли наноситися удари ракетами "Циркон".

Як повідомляють столичні Telegram-канали, на місці вибухів у Києві зафіксовано сильну пожежу.

Росія завдала удару по Запоріжжю: що відомо

Крім того, одночасно ворог завдав масованого удару по Запоріжжю. Про атаку повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомляють місцеві ресурси, по місту наносилися удари КАБами, балістичними ракетами та дронами-камікадзе.

/ t.me/zoda_gov_ua

Деталі атаки на Запоріжжя

Дев'ятеро людей поранено внаслідок нічних атак РФ на Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Пошкоджено будинки, нежитлові будівлі, відбулися відключення електроенергії, виникли пожежі - це попередні наслідки російського комбінованого удару по Запоріжжю", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у ОВА додали, що в результаті обстрілів РФ загинули 5 осіб, а ще 20 отримали поранення.

/ t.me/zoda_gov_ua

/ Главред

Експерт про загрозу розширення ударів РФ

Росія продовжує шукати способи збільшити радіус використання FPV-безпілотників, що в майбутньому потенційно може розширити територію, яка перебуває під загрозою атак. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, одним із варіантів збільшення дальності керування дронами є застосування спеціальних ретрансляторів. Вони дають змогу передавати сигнал на значно більші відстані, завдяки чому безпілотники потенційно зможуть працювати далі від лінії фронту.

У разі успішного розвитку цієї технології зона ризику може вийти за межі безпосередньо прифронтових територій. Серед міст, які експерт розглядає як потенційно досяжні в перспективі, він назвав Київ і Дніпро.

Однак, за оцінкою Жданова, для масштабного впровадження такої системи Росії доведеться вирішити кілька практичних завдань. Зокрема, потрібно суттєво наростити випуск FPV-дронів і водночас збільшити кількість підготовлених операторів.

Таким чином, сама технологія здатна розширити можливості застосування безпілотників, однак її масове використання залежить від виробничих ресурсів та підготовки необхідної кількості фахівців.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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