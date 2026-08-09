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РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару

Руслана Заклінська
9 серпня 2026, 23:49
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Монітори попереджають про загрозу балістики та десятки "Шахедів".
РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару
Росія готує балістичний удар / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Головне:

  • РФ може завдати балістичного удару в найближчі 48 годин
  • Найвища загроза - для Києва та області
  • РФ також запустила близько 13 груп ударних БпЛА

Країна-агресорка Росія може завдати нового балістичного удару по Україні в найближчі дві доби. Підвищена загроза існує для Києва та Київської області. Про це повідомили моніторингові канали.

За даними моніторів, найбільш небезпечним періодом може стати час після опівночі. При цьому йдеться не лише про можливе застосування балістичного озброєння, а й про нові запуски ударних безпілотників.

відео дня

Які ракети Росія може застосувати

Монітори повідомляють про наявність у російських військ значної кількості ударних засобів у прикордонних з Україною районах.

У Брянській області перебуває до 16 ударних РМ-48У з уламково-фугасними та термобаричними бойовими частинами. У Курській області, за інформацією моніторингових каналів, можуть перебувати близько 10 балістичних ракет 9М723-1Ф2 для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару
Іскандер-М / Інфографіка: Главред

Крім цього, монітори звертають увагу на активність російських пускових установок у Брянській області, яку спостерігали протягом останніх діб.

"Балістичні загрози на ніч на високому рівні - відомо про активність пускових установок на Брянщині продовж останніх діб", - йдеться в повідомленні каналу "monitor".

Журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив про високу загрозу балістичної атаки цієї ночі, посилаючись на моніторингові ресурси.

"Протягом останньої доби фіксувалася активність російських пускових установок у Брянській області", - зазначив журналіст.

Росія запустила ударні безпілотники

Паралельно з підготовкою ракетної загрози фіксуються запуски ударних БпЛА. Моніторинговий канал "Kyiv AirDefense" повідомив про запуск 11 груп БпЛА з Курської області та чотирьох груп з Орла.

"Протягом останньої години відмічено пуски ударних БпЛА з північно-східного напрямку у кількості близько 13 груп", - повідомляє ресурс єРадар.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Водночас загальну ймовірність масштабної комбінованої атаки монітори оцінюють як низьку. Також вони зазначають, що стратегічна авіація РФ та флот країни-окупанта наразі не активні.

Які області можуть бути під загрозою

За попередніми оцінками моніторингових каналів, окремі ударні безпілотники вже здійснюють атаки по території України. Зокрема, повідомляється про їхню активність у напрямку Черкаської, Одеської, Харківської та Сумської областей.

РФ активізувала пускові установки для нової атаки: які міста під ризиком удару
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Водночас протягом ночі можливі додаткові запуски груп БпЛА для атак по містах на півночі, півдні та сході України. Серед потенційно небезпечних напрямків монітори називають Київщину, Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одесу.

Окреме попередження стосується Києва, Київської області, Житомирщини, Житомира та Кременчука. Моніторингові канали заявляють про можливу загрозу застосування балістичного озброєння та реактивних БпЛА.

Які цілі для атак обиратиме Росія

Один із моніторингових ресурсів також заявив, що Росія може намагатися завдавати ударів по цивільній та економічній інфраструктурі України. Йдеться, за його версією, про підприємства, склади, логістичні об'єкти, запаси продуктів харчування та медикаментів, великі торговельні мережі, компанії, об'єкти критичної інфраструктури та енергетичні підприємства.

"Йдеться про значну територію України. Наразі найбільшу увагу варто приділяти напрямку від сходу та півдня до Житомирщини й Вінниччини включно, столиця також входить у цей список", - зазначили у каналі.

Водночас ця інформація наразі не підтверджена офіційними представниками української влади чи військового командування.

Скільки балістики може РФ запускати по Україні - думка експерта

Фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах та логістичних центрах. Ворог може запускати близько 100 балістичних ракет щомісяця.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - зазначив Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Фахівець вважає, що нинішнє збільшення кількості ракетних пусків пов’язане з бажанням Кремля продемонструвати силу. Водночас, за його оцінкою, Росія має можливість підтримувати таку інтенсивність ударів.

"По моїх оцінках, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нас. Зараз ця щільність збільшена, тому що їм потрібна така показова реакція", - пояснив він.

Масовані атаки по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, РФ може готувати новий балістичний удар по Україні. У Брянській області, за даними моніторів, можуть перебувати близько 32 "Іскандерів-М".

Російські окупанти отримали наказ посилити дроновий терор Херсонщини. Ворог планує влаштувати так зване "вільне полювання" на автотранспорт за допомогою БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Крім цього, Росія може вже найближчими тижнями розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема Києва. За даними ISW, окупанти можуть використати стратегічний запас балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань напередодні 24 серпня.

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Про персону: Андрій Цаплієнко

Андрій Юрійович Цаплієнко - український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

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