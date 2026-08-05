Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ

Анна Косик
5 серпня 2026, 08:44оновлено 5 серпня, 09:17
google news Підпишіться
на нас в Google
Основним напрямком удару ворога стала Київська область.
Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ
Влучання ракет і дронів зафіксовано на 26 локаціях / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ , t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Росія атакувала Україну понад 20 ракетами цієї ночі
  • Українська ППО не змогла збити жодної балістичної ракети
  • Під час нічної атаки росіяни не атакували військові цілі

У ніч на 5 серпня країна-агресорка Росія атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА, більшість з яких були реактивними.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, ворог запускав ракети і безпілотники Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори Пародія" з напрямків: Міллерово, Орел, Ростовської, Курської та Брянської областей, ТОТ Донецька та Гвардійського.

відео дня
Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео, як РФ запускала балістичні ракети:

"Основний напрямок удару - Київщина. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ
Статистика Повітряних сил ЗСУ / фото: t.me/kpszsu

Влучання ракет та 17 ударних дронів зафіксовано на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС

Які цілі атакувала РФ цієї ночі

Моніторинговий канал єРадар повідомив, що під час нічної комбінованої атаки країна-агресорка Росія не атакувала жодної військові цілі.

Під удар потрапили лише продуктові склади українських супермаркетів, склади маркетплейсу "Розетка", відділення "Нової пошти", будівельні магазини "Епіцентр", цивільні транспортні логістичні компанії та тепличний квітковий комплекс.

Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ
Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ переходить на новий формат ударів по Україні

Главред писав, що за словами речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Попри це найскладнішим для перехоплення залишається балістичне озброєння - саме воно є основним викликом для України. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду.

Комбінована атака РФ 5 серпня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували Київ балістикою. Одна з ракет влучила в Оболонському районі столиці.

26 людей постраждали після нічного удару РФ у Києві. 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.

Згодом стало відомо, що чотирнадцять мирних жителів загинули в результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали поранення. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні балістичні ракети Повітряні Сили Київська область новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

11:18Україна
"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

10:25Аналітика
У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

10:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отруту

Бойові дії можуть початись в новій області України - про що попередила розвідка

Бойові дії можуть початись в новій області України - про що попередила розвідка

Затискач для хліба став знахідкою: для чого досвідчені господині його зберігають

Затискач для хліба став знахідкою: для чого досвідчені господині його зберігають

Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня

Долар, євро та злотий різко полетіли донизу: курс валют на 5 серпня

Копати не треба: як повністю знищити пеньок з корінням, не пошкодивши решту двору

Копати не треба: як повністю знищити пеньок з корінням, не пошкодивши решту двору

Останні новини

11:30

Чорні плями на помідорах: простий засіб допоможе врятувати врожай

11:18

Скільки українців виїхали за кордон через агресію РФ: Лубінець озвучив сумні цифри

11:14

Оригінальні літні млинці з секретним інгредієнтом: рецепт за 15 хвилин

10:45

Підступний тест з ПДР, який викликає суперечки: хто з водіїв порушує правилаВідео

10:43

Гороскоп на завтра, 6 серпня: Близнюкам - гармонія, Стрільцям - ризик

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
10:25

"Загрібати" росіян в армію будуть без оголошення мобілізації: що задумав Путін

10:04

У ЄС почали діяти нові правила для українців: кому відмовлять у тимчасовому захисті

09:48

Смертельний удар по Київщині: Зеленський повідомив про 17 жертв і закликав до термінових рішеньФото

09:23

Після удару по Києву МО РФ опублікувало цинічний допис із погрозами: до чого готуватисяФотоВідео

Реклама
08:44

Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФФото

08:40

Люди загинули на залізничній платформі: кількість жертв атаки РФ на Київщину зросла до 14Фото

08:13

Окупанти заявили про потужну контратаку України: де Сили оборони вибивають ворога

07:43

Горить гігантський хаб Wildberries: дрони атакували Тульську область РФ

06:41

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, багато жертвФотоВідео

05:41

Три знаки зодіаку відчують справжній приплив щастя - кому посміхнеться фортуна

05:11

Про запах поту можна забути на увесь день: названа копійчана альтернатива дезодорантам

04:37

Поливати чи ні: як доглядати за томатами у спеку, щоб не втратити врожайВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 10 відмінностей на картинці поліцейських дільниць за 25 с

03:23

Як позбутися іржі на сковорідці за одну ніч: простий трюк

01:28

Громадяни 51 країни воювали за РФ і потрапили в український полон - Лубінець

Реклама
00:31

Київ здригається від вибухів: РФ атакує столицю балістикою - перші деталі

04 серпня, вівторок
23:42

Пожовклий тюль засяє білизною: що потрібно додати під час прання

23:39

Нові операції та внутрішні чистки: Зеленський погодив гучні рішення для СБУ

23:30

Чому пеньок відростає навіть після вирубки: як назавжди позбутися дерева без технікиВідео

23:05

Часник збережеться до самої весни: як правильно підготувати і де його сушитиВідео

22:57

Починаю з чистого аркуша: Пономарьов заінтригував своєю заявою

22:47

М’ясо вийде неймовірно м’яким і танутиме в роті: що додати перед смаженням

22:44

Магія дзеркальної дати: хто незабаром опиниться серед улюбленців долі

22:43

Королівська родина повідомила про поповнення: народилася дівчинка

22:21

Успенська постраждала через українські безпілотники

22:11

"Не можемо все озвучувати": Зеленський зробив заяву про закулісні переговори

22:09

Чехія змінила правила для українських чоловіків: без чого не дадуть захист

22:00

Росія готує новий масований удар балістикою і визначила ціль - яке місто під загрозою

21:57

Втрата золота: коли це звичайна випадковість, а коли — народна прикмета

21:37

Не лише для смаження: навіщо автомобілісти тримають олію в бардачку

21:36

Турист помітив у орендованому помешканні потайні двері та почув дивні звукиВідео

21:11

Сонячні панелі можуть піти в минуле: альтернативу можна "надрукувати" на будь-деВідео

21:01

Навіщо досвідчені господині розпилюють оцет навколо унітазу: хитрий трюк

20:53

Росіяни обстріляли Київщину дронами: перші деталі про наслідки та постраждалих

20:38

Забутий трюк бабусь: як повернути шкарпеткам білизну без хімії та прання

Реклама
20:09

У РФ зріс попит на втечу за кордон: СЗР розкрила, чого бояться росіяни

20:08

Чому насправді чоловіки у Франції носили підбори та панчохи: несподівана причина

20:07

В РФ раптово "відмовилися" від Криму: росіяни масово скаржаться і панікуютьВідео

19:49

Чоловік повернувся з того світу і заявив, що побував у "золотому місті"Відео

19:33

В СБУ розкрили підсумки операції з примусу Росії до миру - що вдалось

19:22

Навіщо класти кубики льоду в сушарку: результат здивує досвідчених господинь

19:22

Окупанти просунулися одразу в двох областях України: яка зараз ситуація на фронті

19:16

Миші і щурі їх не переносять: що відлякує гризунів краще за отрутуВідео

19:10

Росія знайшла слабке місце Одеси: Коваленко розповів, як його можна усунутиПогляд

19:00

Навіщо сипати соду навколо унітазу: ефект здивував навіть досвідчених господиньВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти