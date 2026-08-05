Жодну балістичну ракету не збили: в ПС повідомили наслідки нічної атаки РФ

Основним напрямком удару ворога стала Київська область.

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Влучання ракет і дронів зафіксовано на 26 локаціях / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ , t.me/dsns_telegram

Коротко:

Росія атакувала Україну понад 20 ракетами цієї ночі

Українська ППО не змогла збити жодної балістичної ракети

Під час нічної атаки росіяни не атакували військові цілі

У ніч на 5 серпня країна-агресорка Росія атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними БпЛА, більшість з яких були реактивними.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, ворог запускав ракети і безпілотники Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори Пародія" з напрямків: Міллерово, Орел, Ростовської, Курської та Брянської областей, ТОТ Донецька та Гвардійського.

відео дня

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео, як РФ запускала балістичні ракети:

"Основний напрямок удару - Київщина. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Статистика Повітряних сил ЗСУ / фото: t.me/kpszsu

Влучання ракет та 17 ударних дронів зафіксовано на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Які цілі атакувала РФ цієї ночі

Моніторинговий канал єРадар повідомив, що під час нічної комбінованої атаки країна-агресорка Росія не атакувала жодної військові цілі.

Під удар потрапили лише продуктові склади українських супермаркетів, склади маркетплейсу "Розетка", відділення "Нової пошти", будівельні магазини "Епіцентр", цивільні транспортні логістичні компанії та тепличний квітковий комплекс.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ переходить на новий формат ударів по Україні

Главред писав, що за словами речника Військово-Морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Попри це найскладнішим для перехоплення залишається балістичне озброєння - саме воно є основним викликом для України. Що стосується решти засобів, тут питання кількісного та якісного складу, набутого досвіду.

Комбінована атака РФ 5 серпня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 5 серпня російські війська масовано атакували Київ балістикою. Одна з ракет влучила в Оболонському районі столиці.

26 людей постраждали після нічного удару РФ у Києві. 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.

Згодом стало відомо, що чотирнадцять мирних жителів загинули в результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київську область, ще 22 людини отримали поранення. Найбільші втрати - у Броварському районі, де загинули дев’ять осіб.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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