Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

Наразі РФ здатна здійснити одночасний запуск близько 77 ракет різних типів з різних носіїв.

https://glavred.net/ukraine/zalp-desyatkov-raket-po-ukraine-za-raz-madyar-raskryl-plany-rf-10787384.html Посилання скопійоване

Росія завдає масованих ударів по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ може здійснити одночасний запуск близько 77 ракет

Противник працює над нарощуванням одночасного залпу

Обмежена кількість установок - перешкода для масштабних залпів РФ

Командувач Силами безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що українські ЗМІ неправильно інтерпретували його коментар для Associated Press щодо можливостей російського ракетного залпу.

"Тригерів і так вистачає, шановні", - написав Бровді, закликавши не лякати людей своїми інтерпретаціями.

відео дня

За його словами, у матеріалі дійсно згадувалося, що наявні можливості становлять 14% від необхідного для проведення Кримської операції. Однак це не означає, що Росія має можливість одночасно застосувати 200 балістичних ракет.

"Прошу не поширювати гіперболізовані та інтерпретовані заголовки й не лякати втомлених людей: з матеріалу про те, що ми можемо бити ворога в 7 разів інтенсивніше, взяти для поширення твердження про те, як нас залякати", - зазначив він.

Бровді уточнив, що наразі російська сторона здатна здійснити одночасний запуск близько 77 ракет різних типів з різних носіїв. При цьому Москва, за його оцінкою, працює над збільшенням загального ракетного залпу приблизно до 200 одиниць.

"Противник працює над нарощуванням одночасного залпу до 200 одиниць, але це стосується не лише балістичних ракет", - підкреслив Бровді.

Отже, йдеться про загальну кількість ракет різних типів, а не про здатність Росії одночасно запустити 200 балістичних ракет.

/ Главред

Експерт про загрозу масованого удару РФ

Росія навряд чи здатна одночасно атакувати Україну 200 балістичними ракетами. Такий сценарій вимагав би задіяння великої кількості пускових установок, що, у свою чергу, підвищило б ризик їх виявлення та знищення. Про це УНІАН заявив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві.

"У них загалом 160 пускових установок, якщо ми говоримо про "Іскандер-М". На одній пусковій установці - дві ракети. Якщо говорити про установки, які застосовуються для нанесення ударів по території України, то їх від 16 до 26. Транспортно-зарядна машина може додатково перевозити ще дві ракети, а інтервал між пусками після перезарядки може становити до однієї хвилини. Але тоді збільшується час перебування пускової установки на позиції", – сказав він.

На думку експерта, саме обмежена кількість установок є однією з головних перешкод для такого масштабного залпу. Після перших запусків позиції російських комплексів можуть бути виявлені, що створює загрозу для самих установок.

"Я більш ніж упевнений, що супротивник не піддаватиме такі засоби такому ризику. Йому легше щоночі запускати, наприклад, по 20–30 ракет, ніж одночасно застосувати велику кількість", – заявив Храпчинський.

Ще одним обмеженням залишаються темпи виробництва. За словами фахівця, російські підприємства випускають близько 60 балістичних ракет на місяць. Москва намагається компенсувати дефіцит за рахунок співпраці з КНДР.

"Ворог намагається розширити свої можливості за рахунок отримання від Північної Кореї додаткових ресурсів – пускових установок, балістичних ракет та екіпажів, які їх обслуговуватимуть. Треба розуміти, що спроба ворога одночасно запустити 200 ракет може стати останнім, що він зможе зробити. Для цього потрібно ще й підготувати таку кількість ракет. Тому я мало вірю в такі можливості ворога, адже вони суттєво обмежені кількістю пускових установок. Зараз ворог використовує від 16 до 26 пускових установок. Помножуємо на два і розуміємо, скільки ракет можна запустити одночасно", – пояснив він.

При цьому Храпчинський зазначив, що здатність української ППО протистояти масованому удару залежить від напрямку атаки, кількості задіяних систем та наявності комплексів Patriot.

"Але це також залежить від того, з яких напрямків здійснюватимуться запуски, скільки систем прикриватимуть той чи інший сектор і скільки комплексів Patriot працюватимуть на ньому. Відповідно, з огляду на це, можна розрахувати, якій кількості ракет здатна протистояти система", – підсумував він.

Удари РФ по Україні – новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

Інші новини:

Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред