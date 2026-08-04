'Тіла дітей дістали з-під завалів': РФ вдарила по Сумах шістьма КАБами

Шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста, ще два КАБи збили на підльоті.

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РФ вдарила по Сумах шістьма КАБами / Колаж: Главред, фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

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У Сумах через удар КАБів загинули двоє дівчаток і жінка

Шість авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста

За добу на Сумщині загинули четверо людей, семеро поранені

Троє людей, серед них двоє дівчаток віком 5 та 10 років, загинули в Сумах у ніч проти 4 серпня через удар російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка. Деталі атаки оприлюднив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку", - зазначив він.

Скільки КАБів РФ запустила по місту

За даними очільника області, ворог поцілив шістьма керованими авіабомбами по цивільних об'єктах Сум. Ще дві бомби Сили протиповітряної оборони знищили на підльоті до населених пунктів. Унаслідок влучань зруйновані та пошкоджені житлові будинки й нежитлові споруди.

Крім загиблих, поранення отримала 69-річна жінка, уточнили в Головному управлінні Національної поліції в Сумській області. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу - серед них дві жінки 32 та 42 років з гострою реакцією на стрес. Окремо через влучання російського дрона травмований 37-річний чоловік.

Кількість загиблих за добу на Сумщині

Загальні втрати регіону за минулу добу виявилися більшими, ніж наслідки нічного удару по обласному центру. За підрахунками поліції, від атак РФ на Сумщині загинули четверо людей, ще семеро постраждали.

Четверта загибла - 88-річна жінка з Річківської громади, де безпілотник поцілив по території приватного будинку. У Шосткинській громаді через удар дрона травмований 50-річний чоловік.

За кожним фактом російських атак відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук говорив, що Росія під час ударів по Україні робить ставку на реактивні безпілотники, водночас скорочуючи кількість звичайних дронів.

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" заявляв, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Крім того, у ніч проти 30 липня російські війська масовано атакували Україну. Ворог застосував балістичні ракети, частина з яких рухалася у напрямку Києва. Через обстріл вибухи лунали у столиці, а також у Дніпрі та Кривому Розі.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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