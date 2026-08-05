РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, багато жертв

Після ворожого удару пошкоджено склади, підприємства та промислові об’єкти.

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Що відомо про наслідки нічного удару РФ по Києву 5 серпня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія завдала балістичного удару по Києву та області

14 людей загинули, десятки отримали поранення

У кількох районах виникли пожежі та руйнування

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. В результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування.

Як повідомили у ДСНС, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 15 осіб. Одна людина загинула.

відео дня

Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано.

За даними мера Києва Віталія Кличка, 24 людини постраждали після нічного удару РФ. 15 поранених медики госпіталізували. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. За даними медиків, загинула одна людина.

Станом на 08:15 відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

"Одна людина загинула", - повідомив мер.

Карта руху ворожих повітряних цілей минулої ночі. / t.me/war_monitor

Як пише моніторинговий канал monitor, окупанти завдали удару по Києву та області за допомогою балістичної зброї. У столиці внаслідок ударів виникли пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах.

"Пошкоджено нежитлові та складські будівлі, на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку", - йдеться в повідомленні.

У Київській області в Броварському районі виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих і торговельних об’єктів.

У Фастівському районі горіло підприємство, у Бучанському - логістичні комплекси. Інформація про постраждалих уточнюється.

Наслідки атаки на Київщину

Як повідомили в ДСНС, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів по Київській області.

У Броварському районі внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

У Фастівському районі в селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталися пожежі на території логістичних комплексів.

Інформація про загиблих, постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Оновлено. Під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали на Київщині. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, повідомили у ДСНС.

Підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох – у Бучанському та одній – у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

У Фастівському районі на території одного із підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі продовжується ліквідація пожежі складської будівлі у с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Під ракетний удар 5 серпня потрапили Епіцентр, Нова пошта, Rozetka, склади Novus.

Було опубліковано відео наслідків атаки:

Оновлено 07:35. В ОВА повідомили, що вночі Київщина знову пережила одну із найтрагічніших ворожих атак. Російський удар забрав життя 14 мирних людей.

Найбільше жертв – у Броварському районі, де загинуло дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних мешканців. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Постраждали 22 мешканці області. У Броварському районі поранено 12 осіб, у Фастівському – троє, ще семеро постраждали в Бучанському районі.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

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Війна увійшла в небезпечну спіраль - NYT

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У Росії - власний демографічний провал і дедалі серйозніші труднощі з комплектуванням військ. Ціна війни для Москви теж зростає.

Чим довше триває війна, тим похмурішими виглядають перспективи для всіх учасників. Однак припинення бойових дій саме зараз дало б і Києву, і Москві можливість представити результат як власний успіх.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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