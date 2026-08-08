Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинки

Анна Ярославська
8 серпня 2026, 10:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Жінка поверталася додому зі складу в селі Квітневе Броварського району. Ракета обірвала її життя прямо на пероні.
Юлія Коновал
Юлія Коновал загинула на пероні під час російського удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Носовська міська рада

Ключові факти:

  • Юлія Коновал загинула на станції "Квітнева"
  • Жінка працювала на складі всього три місяці
  • Тієї ночі вона вийшла на першу зміну після лікарняного

Під час російського ракетного удару по Київській області в ніч на 5 серпня на станції "Квітнева" загинула мешканка села Ясна Зірка Юлія Коновал. Загиблій було 40 років - свій останній день народження вона відсвяткувала 12 червня.

Як повідомляє прес-служба Носовської міської ради, на складі в селі Квітневе Броварського району жінка працювала всього три місяці, і тієї ночі вона вийшла на першу зміну після лікарняного.

відео дня

Додому Юлія поспішала до доньки Поліни, яка чекала маму з роботи. Життя жінки, як і життя інших цивільних осіб, обірвала російська ракета прямо на пероні залізничної станції.

"Вона поспішала додому до своєї доньки Полінки, яка чекала маму з роботи. Але, на жаль, дочекатися її вже не судилося… Разом з іншими пасажирами Юлія вирушила у свій останній шлях. Її життя прямо на пероні залізничної станції, як і життя інших невинних людей, обірвала російська ракета", - йдеться в повідомленні.

У Носівці Юлія була відома як талановита перукарка, майстриня своєї справи, якій присвятила багато років. Її професіоналізм був відомий далеко за межами громади, а поряд із професійними навичками люди відзначали щирість, доброту, чуйність і готовність підтримати.

"Для рідних вона була люблячою дочкою та турботливою мамою, для друзів і колег - надійною людиною, яка завжди зустрічала з посмішкою", - йдеться у повідомленні.

У загиблої залишилися мама, донька, брат, сестра. У міськраді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої.

Знімок екрана

Ракетний удар по Київщині 5 серпня 2026 року

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області.

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які загинули, виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

Президент Зеленський повідомив про 44 постраждалих і 17 загиблих.

Через кілька годин після атаки Міноборони РФ опублікувало демонстративне повідомлення: в офіційному Telegram-каналі з’явилося зображення запуску ракети з супровідними підписами, які сприймаються як анонс подальших обстрілів.

  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 5 серпня 2026 Фото: ДСНС

Росія продовжить удари балістичними ракетами: думка експерта

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявив в ефірі 24 Каналу, що зараз Росія фактично може використовувати значну частину території України як зону для ударів балістичними ракетами. Української ППО недостатньо, щоб повністю захистити країну від таких атак. Ситуація стає ще небезпечнішою, коли ворог використовує касетні боєголовки.

На його думку, стримати такі удари може власна далекобійна зброя, яка створить для Кремля неминучі наслідки.

"Поки у нас не буде балістичної зброї, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з України. Для Росії Москва є головним центром прийняття рішень", - пояснив Світан.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Київська область новини України війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

15:03Аналітика
На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:58Війна
В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Навіщо вішати дерев'яну прищіпку у ванній: простий лайфхак із Франції

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Гороскоп на тиждень 10–16 серпня: Тельцям — шанс, Левам — успіх

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Навіщо залишати ложку в борошні — старовинний трюк для кухні

Останні новини

16:07

Другий урожай огірків у серпні - реальний: що треба зробити з кущами

15:56

Хитрий лайфхак від кухарів: навіщо кидати сірники під час варіння яєць

15:55

Навіщо кидати лід і сіль в унітаз: дешевий спосіб спростити прибирання

15:47

Чи обов'язково віддавати дитину у садочок - вчені здивували дослідженням

15:17

Долар та євро в середині серпня: банкір розкрив, чи варто скуповувати валюту

Антиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – КуликАнтиукраїнські погроми в Польщі посиляться, Варшава повторює помилку 1939 року – Кулик
15:15

Звучить природно й чисто: як правильно перекласти "души не чаять"

15:11

Крутіше "Шуби": рецепт дуже смачного салату "Пальто" за 15 хвилин

15:03

"У нас є домовленості": Зеленський заявив про прорив у постачанні ракет до Patriot

14:46

Сонце стримає удар: яким буде рівень магнітних бур 8–9 серпня

Реклама
14:28

Вже пора у смітник: головні ознаки, що кухонну губку треба змінити

14:19

Чорнобривці цвістимуть до заморозків: як правильно обрізати бутониВідео

13:48

В Україні змінили умови бронювання працівників: хто втратить бронь з 1 вересня

13:42

Через дружину: Анатоліч поскаржився на Остапчука, який його заблокував

13:20

День ветеринара в Україні: добірка щирих привітань, які зворушать кожного

12:58

На Кіровоградщині під час бойового завдання розбився вертоліт: що відомо

12:48

Чи можна вмикати кондиціонер на цілий день: як це впливає на рахунки за електрику

12:43

В США заявили про угоду з Україною щодо відмови бити по Росії: що зміниться

12:38

Гороскоп Таро на завтра, 9 серпня: Близнюкам — заробляти, Ракам — образа

12:30

Китайський гороскоп на 9 серпня: Мавпам — гармонія, Коням — баланс

12:14

Перший титульний поєдинок Олександра Хижняка: вечір Usyk 17 Promotions ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
11:59

Коли краще пити ранкову кави: вчені розкрили ідеальний час

11:58

Як рішення Нацбанку дозволять бізнесу розвиватися попри посилені атаки ЗС РФ: пояснив Голова НБУ Андрій Пишний

11:51

Сєдокова страшенно зганьбилася під час живого виступу: ганебне відеоВідео

11:48

ЗСУ масовано вдарили по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

11:37

Важкі часи позаду: яким трьом знакам зодіаку доля готує зміни

11:11

"Вперше полиці такі порожні": у Києві помітили тривожну картину в супермаркетахФотоВідео

10:39

Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинкиФото

10:28

Загинули 3-річний хлопчик, його бабуся та дідусь: Зеленський розкрив деталі атаки РФФото

10:15

Більшість робить помилку: скільки насправді потрібно варити кукурудзу

09:27

Повінь у Буковелі: після сильної зливи гірський курорт опинився під водоюВідео

09:22

Росіяни цинічно обстріляли потяг "Суми – Київ": перші деталі про наслідки

08:51

Росія продовжить бити балістикою: Світан розкрив, що може змінити ситуацію

08:46

Пролунало щонайменше 10 вибухів: після атаки палають два найбільші НПЗ у РосіїВідео

07:49

РФ завдала балістичного удару по Києву та області: спалахнули пожежі, троє людей загинулиФото

05:36

Гороскоп на завтра, 9 серпня: Овнам - суперечка, Козорогам - прибуток

04:30

Як розносити тісне взуття на розмір: небезпечний трюк і сучасні засоби

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці овочів та фруктів за 7 с

03:30

Чи потрібно обривати пасинки у кукурудзи: городниця провела експеримент на грядціВідео

02:25

Пошкодять одяг і техніку: які режими прання краще не використовувати

01:56

РФ може відкрити новий фронт: над якими областями нависла загроза вторгнення

Реклама
00:59

Тиждень суцільного везіння: для трьох знаків зодіаку починається біла смуга

00:06

"Я не залізний": Усик зробив несподівану заяву про боксерську кар'єру

07 серпня, п'ятниця
23:54

Порятунок улюбленця від спеки: як правильно надати першу допомогу

23:32

Путін знайшов "безпечну зону" й панічно уникає атак українських БПЛА - ЗМІ

23:14

РФ готова до нового масованого удару: які області можуть стати ціллю атаки

23:10

"Допоможе закінчити війну": Зеленський відреагував на рішення США щодо Росії

23:01

День великих змін — які п'ять знаків зодіаку стануть щасливчиками

22:46

Період невдач трьох знаків зодіаку добігає кінця - на кого чекає прорив

22:42

Не просто декор: чому досвідчені господині завжди тримають алое на кухні

22:36

Історія песика, якого випхали шваброю з Нової пошти, отримала продовження - що з ним

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти