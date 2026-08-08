Перша зміна після лікарняного: ракета РФ вбила на станції під Києвом маму маленької дівчинки

Жінка поверталася додому зі складу в селі Квітневе Броварського району. Ракета обірвала її життя прямо на пероні.

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Юлія Коновал загинула на пероні під час російського удару по Київській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Носовська міська рада

Ключові факти:

Юлія Коновал загинула на станції "Квітнева"

Жінка працювала на складі всього три місяці

Тієї ночі вона вийшла на першу зміну після лікарняного

Під час російського ракетного удару по Київській області в ніч на 5 серпня на станції "Квітнева" загинула мешканка села Ясна Зірка Юлія Коновал. Загиблій було 40 років - свій останній день народження вона відсвяткувала 12 червня.

Як повідомляє прес-служба Носовської міської ради, на складі в селі Квітневе Броварського району жінка працювала всього три місяці, і тієї ночі вона вийшла на першу зміну після лікарняного.

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Додому Юлія поспішала до доньки Поліни, яка чекала маму з роботи. Життя жінки, як і життя інших цивільних осіб, обірвала російська ракета прямо на пероні залізничної станції.

"Вона поспішала додому до своєї доньки Полінки, яка чекала маму з роботи. Але, на жаль, дочекатися її вже не судилося… Разом з іншими пасажирами Юлія вирушила у свій останній шлях. Її життя прямо на пероні залізничної станції, як і життя інших невинних людей, обірвала російська ракета", - йдеться в повідомленні.

У Носівці Юлія була відома як талановита перукарка, майстриня своєї справи, якій присвятила багато років. Її професіоналізм був відомий далеко за межами громади, а поряд із професійними навичками люди відзначали щирість, доброту, чуйність і готовність підтримати.

"Для рідних вона була люблячою дочкою та турботливою мамою, для друзів і колег - надійною людиною, яка завжди зустрічала з посмішкою", - йдеться у повідомленні.

У загиблої залишилися мама, донька, брат, сестра. У міськраді висловили щирі співчуття родині та близьким загиблої.

Ракетний удар по Київщині 5 серпня 2026 року

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області.

Як писав Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону. Частину людей, які загинули, виявили на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів.

Президент Зеленський повідомив про 44 постраждалих і 17 загиблих.

Через кілька годин після атаки Міноборони РФ опублікувало демонстративне повідомлення: в офіційному Telegram-каналі з’явилося зображення запуску ракети з супровідними підписами, які сприймаються як анонс подальших обстрілів.

Росія продовжить удари балістичними ракетами: думка експерта

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявив в ефірі 24 Каналу, що зараз Росія фактично може використовувати значну частину території України як зону для ударів балістичними ракетами. Української ППО недостатньо, щоб повністю захистити країну від таких атак. Ситуація стає ще небезпечнішою, коли ворог використовує касетні боєголовки.

На його думку, стримати такі удари може власна далекобійна зброя, яка створить для Кремля неминучі наслідки.

"Поки у нас не буде балістичної зброї, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з України. Для Росії Москва є головним центром прийняття рішень", - пояснив Світан.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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