Ціллю стануть одразу кілька міст: монітори попередили про новий масований удар РФ

РФ може вдарити по Києву вночі, монітори попереджають про балістику. Росіяни можуть застосувати ракети KN-23, "Іскандери" та "Циркони".

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Монітори попередили про новий масований удар РФ - коли він може статись / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ключові тези:

Монітори попередили про можливий удар по Києву вночі

Росія може застосувати балістичні ракети KN-23 та "Іскандер"

Країна-агресорка Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні в ніч на 9 серпня. Ймовірними цілями атаки можуть стати одразу кілька міст Київської області та Житомир. Про це повідомили моніторингові канали.

За даними моніторів, найбільш небезпечним періодом може стати час після опівночі - до 03:00.

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"Не ігноруємо балістичну загрозу. Київ, Житомир та область - особлива увага. У ворога достатньо "Іскандерів", С-400, KN-23 та "Цирконів"", - попередили монітори.

Окремий ризик пов'язують із районами Київської області, над якими протягом дня активно проходили ударні безпілотники.

"Сьогодні протягом дня ворог активно ганяв ударні дрони, тому вночі не варто скидати з рахунків комбіновану атаку. Особлива увага - районам, через які сьогодні проходили дрони: Обухів, Васильків, Глеваха, Фастів та інші населені пункти", - зазначили монітори.

Паралельно з'явилися повідомлення про можливе розгортання Росією північнокорейських балістичних ракет KN-23/24 у Брянській області. За версією моніторингових каналів, це може збільшити потенціал ударів по Києву.

Окремо монітори посилаються на інформацію, яку нібито отримала розвідка США, щодо можливого удару по енергетичних об'єктах столиці до 24 серпня. За цим сценарієм Росія може використати значну частину наявного запасу балістичних ракет.

"Наразі жодних ознак чи попереджень немає. Але повністю виключати такий сценарій не варто. Окремо зважайте на попередження, що до 24 серпня ворог планує максимально вдарити по енергетиці Києва, залишивши столицю без світла та води", - йдеться у повідомленні моніторів.

Журналіст Андрій Цаплієнко також повідомив про можливу готовність російських сил до атаки. За його даними, йдеться щонайменше про 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та сім ракет "Циркон", які можуть бути використані протягом найближчої доби.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

РФ посилить удари по Україні - що відомо

Росія може найближчим часом посилити ракетні удари по Україні після розгортання на заході РФ підрозділу з близько 120 балістичними ракетами Північної Кореї. Нове озброєння дозволить окупантам збільшити кількість балістичних ракет під час атак або довше зберігати нинішній масштаб ударних пакетів. Про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними української розвідки, російська сторона почала розгортати відповідний ракетний підрозділ. Для Москви це може стати способом компенсувати навантаження на власні виробничі потужності та запаси балістичного озброєння.

Раніше РФ уже активніше застосовувала окремі типи ракет під час липневих атак, що дозволяло підтримувати інтенсивність ударів на тлі використання основного арсеналу.

"Росія все більше використовувала "Циркони" та модифіковані ракети С-400 (обидві з яких рухаються за балістичними траєкторіями) у своїх ударах у липні 2026 року, що, ймовірно, компенсує навантаження на традиційне виробництво та запаси балістичних ракет Росії", - йдеться у звіті ISW.

Поява додаткового озброєння створює для російських військ можливість змінити структуру майбутніх ударів. Йдеться не лише про кількість запусків, а й про потенційне збільшення потужності окремих атак.

"Додавання понад 100 одиниць північнокорейського озброєння дозволить Росії збільшити кількість балістичних ракет у кожному ударному пакеті, або довше підтримувати пакети аналогічного розміру", - зазначили аналітики.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб заявив, що інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Речник Дмитро Лиховій акцентував на необхідності перевіряти дані та не поширювати фейки. Він також зазначив, що для оперативного підтвердження або спростування повідомлень існують довідки та повідомлення ДСНС.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що в ніч на 6 серпня російська армія атакувала Суми керованими авіабомбами. Протягом восьми хвилин було скинуто вісім КАБів, пошкоджено торговий центр та житлові будівлі, постраждали 13 осіб.

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки балістичного удару по Києву та області. Внаслідок атаки троє загиблих у Броварському районі і ще три людини дістали поранення. У Києві виникли пожежі в Голосіївському та Оболонському районах, горіли гаражі загальною площею 1000 кв. м.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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