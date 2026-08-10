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НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

Олексій Тесля
10 серпня 2026, 23:10
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НБУ впроваджує широкий комплекс заходів щодо пом’якшення валютних обмежень.
Курс валют на 26 лютого
Українцям пом’якшили валютні обмеження / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Збільшено денний ліміт на зняття готівки в іноземній валюті
  • Розширено місячні ліміти на безготівкові розрахунки за кордоном

Добовий ліміт на зняття населенням готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном, а також місячний ліміт на безготівкові розрахунки за кордоном збільшено до 200 тис. грн в еквіваленті з 100 тис. грн.

"НБУ впроваджує широкий пакет заходів щодо пом’якшення валютних обмежень. Метою змін, які набудуть чинності з 11 серпня 2026 року, є насамперед підтримка фізичних осіб", - повідомляє Національний банк України.

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Крім того, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць з 50 тис. грн та розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту: можна буде не тільки купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

"Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та розширення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ й надалі докладатиме зусиль для підтримки привабливості гривневих активів – депозитів та ОВГЗ", – йдеться в повідомленні.

Що стосується розширення можливостей українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном з гривневих рахунків, Нацбанк уточнив, що в рамках нового ліміту в 200 тис. грн можна буде не тільки оплачувати товари, роботи та послуги, а й оренду житла за кордоном.

Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не тільки карткою, а й за допомогою переказів з рахунку на рахунок (наприклад, з використанням системи SWIFT) з попереднім купівлею банком валюти за дорученням клієнта, додав Нацбанк.

Також дозволяється оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок одержувача (наприклад, з використанням системи SWIFT) у розмірі до 200 тис. грн на календарний місяць.

Крім того, існуючий ліміт у розмірі 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг з проживання за кордоном, розширюється також на можливість оплати оренди житла за кордоном. Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не тільки карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок одержувача (наприклад, з використанням системи SWIFT).

За оцінками НБУ, ці заходи пом’якшення не створять ризиків для стабільності валютного ринку, з огляду на наявність необхідних передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет заходів щодо лібералізації валютного ринку вже враховано в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році з нинішніх $51,2 млрд.

Що буде з курсом: експерти розповіли, до чого готуватися

Недавнє зміцнення гривні не стало несподіванкою для фінансового ринку. Аналітики інвестиційної компанії ICU пов’язують це з діями Національного банку України, який підтримував стабільність валютного ринку за допомогою регулярних інтервенцій.

Однак у майбутньому ситуація може змінитися. Експерти припускають, що НБУ поступово скоротить обсяг своєї присутності на валютному ринку. Це може призвести до більш помітних коливань курсу та ослаблення гривні.

За прогнозами аналітиків, мова йде не про різке обвалення національної валюти, а про поступовий перехід до більш гнучкого курсоутворення, за якого гривня буде контрольовано здешевлюватися під впливом ринкових факторів.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов’язання на ЄС і має негативний вплив на європейську валюту.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7–10 % від суми іноземної валюти, що транспортується.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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