Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

Руслана Заклінська
10 серпня 2026, 23:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Путін рідко відвідує резиденцію через загрозу українських дронів.
'Палац Путіна' залишився без захисту після атак України - The Telegraph
ЗСУ послабили захист "палацу Путіна" / Колаж: Главред, фото: navalny.com, скріншот з відео

Коротко:

  • Дрони уразили позицію С-400 поблизу Геленджика
  • Комплекс ППО розташований приблизно за 19 км від "палацу Путіна"
  • Після удару оборона маєтку могла ослабнути

Українські безпілотники уразили майданчик зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" поблизу Геленджика на півдні Росії. Ця система використовувалася для захисту однієї з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, позиція С-400 розташована приблизно за 19 км від відомого "палацу Путіна" - розкішного комплексу на узбережжі Чорного моря. Система входила до комплексу протиповітряної оборони, який охороняє резиденцію від можливих атак.

відео дня

Разом із С-400 там використовуються засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Навколо маєтку також створена так звана буферна зона площею близько 43,5 кв. км, а над територією діє безпольотний режим.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

За інформацією The Telegraph, ураження цієї позиції може послабити один із елементів оборони резиденції, однак немає підтверджень, що сам палацовий комплекс був атакований або пошкоджений.

Як пише The Moscow Times із посиланням на командувача СБС Роберта Бровді, перед ударом комплекс С-400 встиг випустити шість ракет, після чого на його позиції спалахнула пожежа, яка тривала близько трьох годин. Супутникові знімки, зроблені після атаки, зафіксували знищення щонайменше однієї пускової установки С-400.

Удару по комплексу передувала атака 7 серпня. Тоді українські сили вивели з ладу розташовану неподалік станцію радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", яка призначалася для придушення супутникового зв'язку Starlink у радіусі близько 20 км.

"Тепер палац Путіна залишається без захисту", - заявив військовий аналітик Ян Матвєєв.

Що відомо про "палац Путіна"

Як пише "Радіо Свобода" резиденція біля Геленджика стала відомою після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального у 2021 році. Тоді стверджувалося, що вартість комплексу могла сягати близько 1 млрд фунтів стерлінгів.

Журналісти та розслідувачі повідомляли про розкішне оформлення маєтку та велику кількість об'єктів на його території, серед яких казино, виноградник, спа-центр, театр, ковзанка, кальян-лаунж, приміщення для танців, а також так звана "водна дискотека" та кімната з мініатюрною залізницею. У 2023 році також повідомлялося про появу на території резиденції каплиці.

The Telegraph зазначає, що Путін, як вважається, рідко відвідує чорноморську резиденцію через побоювання щодо можливих ударів українських далекобійних безпілотників. Натомість російський диктатор дедалі частіше використовує укріплену резиденцію на озері Валдай. За даними видання, її захищають щонайменше 27 веж із системами "Панцир".

Путін уникає появи на публіці і обриє певні регіони - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Путін почав частіше обирати для поїздок Сибір і Далекий Схід замість регіонів європейської частини Росії. За повідомленнями, Путін уникає регіонів європейської частини через побоювання атак українських безпілотників.

Британське видання The Telegraph повідомляє про посилення тиску Кремля на опозицію напередодні виборів. Видання зазначило, що щонайменше 23 політикам заборонили балотуватися у зв'язку з формальними підставами.

Путін також почав частіше виходити до людей, що відзначають як зміну в поведінці лідера. Журналісти повідомляли, що під час одного з заходів вихід диктатора тривав близько 40 секунд і відбувся на тлі падіння рейтингів.

Читайте також:

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Путін С-400 Путін новини Палац Путіна в Геленджику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:42Україна
"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

00:01Україна
"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Зірки вже вирішили: перед трьома знаками зодіаку почнуть відкриватися всі двері

Зірки вже вирішили: перед трьома знаками зодіаку почнуть відкриватися всі двері

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ - Der Spiegel

Чорнобиль готують до можливого повернення російських військ - Der Spiegel

Багатство вже близько: три знаки зодіаку ось-ось зірвуть великий куш

Багатство вже близько: три знаки зодіаку ось-ось зірвуть великий куш

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці опудала з головою з гарбуза за 23 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці опудала з головою з гарбуза за 23 с

Останні новини

03:03

Не втягнулася кришка на банці: як зберегти консервацію в першу добу

02:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 96 серед 69 за п'ять секунд

02:15

Урожай помідорів різко зросте: садівники розкрили просту хитрістьВідео

00:42

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:01

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
10 серпня, понеділок
23:44

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чогоВідео

23:10

НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

23:07

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:04

Три знаки зодіаку вступають у нову еру 11 серпня: кому всміхнеться доля

Реклама
22:21

Гаманці тріщатимуть від купюр: які знаки зодіаку купатимуться в розкоші

22:13

Табу на вибір імені для дитини в Україні — про які заборони знають не всі

22:10

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозуВідео

21:57

Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

21:52

Сонячне затемнення 12 серпня: які регіони України побачать дивовижне явище

21:31

Секретний лайфхак із лавровим листом — навіщо його додають у цукорницю

21:15

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглістьВідео

21:02

Кондиціонер більше не потрібен: один простий предмет допоможе пережити нічну спекуВідео

20:56

Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

20:47

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

20:44

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

Реклама
20:02

Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронюванняВідео

20:01

Навіщо протикати яйце голкою: секретний кулінарний трюк для господинь

19:58

Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

19:45

Помідори тріскаються під час дозрівання: яка помилка псує весь урожайВідео

19:18

Народжені сяяти: названо дати народження із потужним природним магнетизмом

19:16

Людей закликають змастити двері засобом для миття посуду: результат здивуєВідео

19:10

Кремль готує медіашоу з українськими полоненими: Коваленко попередив про загрозуПогляд

19:08

Мариновані помідори без зелені та спецій: простий рецепт на 1 літр води

19:05

Росія готує нову хвилю ударів: куди може цілитися ворог і що чекає Україну восени

18:57

"Уособлює все погане": Кулик назвав, хто для Польщі гірший за Бандеру

18:51

Рибалки виловили одразу трьох підводних гігантів на гачок: як їм це вдалося

18:37

Миші панічно бояться одного запаху: що слід насипати у шкарпетку, щоб прогнати гризунів

18:33

Не засохнуть навіть у спеку: яким рослинам не страшна екстремальна спекаВідео

18:31

Сонячне затемнення 12 серпня — для кого цей тиждень стане доленосним

18:29

Ракетного палива стане менше: ЗСУ розгромили важливий нафтохімічний комбінат РФ

18:06

Собака чи пес: що з цього русизм і як насправді кликати улюбленця

17:56

Чоловік купив картину в секонд-хенді: знахідка може зробити його багатієм

17:44

Чорний наліт і запах сирості зникнуть: як правильно очистити гумку пральної машини

17:36

Ціни на АЗС дійшли до піку: чи почнуть бензин та дизель дешевшати

17:23

Чим змастити пиріжки замість яєць: доступний секрет ідеальної скоринки

Реклама
17:11

Тест на IQ: потрібно знайти п'ять відмінностей на картинці із дитиною за 11 с

16:51

Час міняти: ознаки того, що холодильник доживає свої останні дніВідео

16:45

Мобілізація жінок без дітей в Україні: у ЦПД зробили гучну заяву

16:33

Звичайна шторка для душу більше не потрібна: знайдено ідеальну заміну для ванної

16:31

Мобілізація та бронювання восени може змінитися: юрист назвав умовиВідео

15:57

Долар дорожчає, євро зробив ривок: новий курс валют на 11 серпня

15:44

Що покласти в морозилку для економії: хитрий трюк проти великих рахунків

15:36

Жінка вперше за 14 років з'їла м'ясо і розплакалася: що сталосяВідео

15:34

"Нікому не стане легше": у ВС закликали медіа не роздмухувати тему "незбитих ракет"

15:14

Температура впаде до +20 градусів, але є нюанс: коли повернеться спека

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти