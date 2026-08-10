'Палац Путіна' залишився без захисту після атак України - The Telegraph

Путін рідко відвідує резиденцію через загрозу українських дронів.

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ЗСУ послабили захист "палацу Путіна" / Колаж: Главред, фото: navalny.com, скріншот з відео

Коротко:

Дрони уразили позицію С-400 поблизу Геленджика

Комплекс ППО розташований приблизно за 19 км від "палацу Путіна"

Після удару оборона маєтку могла ослабнути

Українські безпілотники уразили майданчик зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф" поблизу Геленджика на півдні Росії. Ця система використовувалася для захисту однієї з резиденцій російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, позиція С-400 розташована приблизно за 19 км від відомого "палацу Путіна" - розкішного комплексу на узбережжі Чорного моря. Система входила до комплексу протиповітряної оборони, який охороняє резиденцію від можливих атак.

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Разом із С-400 там використовуються засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Навколо маєтку також створена так звана буферна зона площею близько 43,5 кв. км, а над територією діє безпольотний режим.

С-400 / Інфографіка: Главред

За інформацією The Telegraph, ураження цієї позиції може послабити один із елементів оборони резиденції, однак немає підтверджень, що сам палацовий комплекс був атакований або пошкоджений.

Як пише The Moscow Times із посиланням на командувача СБС Роберта Бровді, перед ударом комплекс С-400 встиг випустити шість ракет, після чого на його позиції спалахнула пожежа, яка тривала близько трьох годин. Супутникові знімки, зроблені після атаки, зафіксували знищення щонайменше однієї пускової установки С-400.

Удару по комплексу передувала атака 7 серпня. Тоді українські сили вивели з ладу розташовану неподалік станцію радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", яка призначалася для придушення супутникового зв'язку Starlink у радіусі близько 20 км.

"Тепер палац Путіна залишається без захисту", - заявив військовий аналітик Ян Матвєєв.

Що відомо про "палац Путіна"

Як пише "Радіо Свобода" резиденція біля Геленджика стала відомою після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального у 2021 році. Тоді стверджувалося, що вартість комплексу могла сягати близько 1 млрд фунтів стерлінгів.

Журналісти та розслідувачі повідомляли про розкішне оформлення маєтку та велику кількість об'єктів на його території, серед яких казино, виноградник, спа-центр, театр, ковзанка, кальян-лаунж, приміщення для танців, а також так звана "водна дискотека" та кімната з мініатюрною залізницею. У 2023 році також повідомлялося про появу на території резиденції каплиці.

The Telegraph зазначає, що Путін, як вважається, рідко відвідує чорноморську резиденцію через побоювання щодо можливих ударів українських далекобійних безпілотників. Натомість російський диктатор дедалі частіше використовує укріплену резиденцію на озері Валдай. За даними видання, її захищають щонайменше 27 веж із системами "Панцир".

Путін уникає появи на публіці і обриє певні регіони - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Путін почав частіше обирати для поїздок Сибір і Далекий Схід замість регіонів європейської частини Росії. За повідомленнями, Путін уникає регіонів європейської частини через побоювання атак українських безпілотників.

Британське видання The Telegraph повідомляє про посилення тиску Кремля на опозицію напередодні виборів. Видання зазначило, що щонайменше 23 політикам заборонили балотуватися у зв'язку з формальними підставами.

Путін також почав частіше виходити до людей, що відзначають як зміну в поведінці лідера. Журналісти повідомляли, що під час одного з заходів вихід диктатора тривав близько 40 секунд і відбувся на тлі падіння рейтингів.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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