"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

Не варто розраховувати на фіксований інтервал між атаками РФ, зазначає Владислав Селезньов.

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Росія може готувати новий масштабний удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Головне із заяв Селезньова:

Можливості для проведення масштабних ударів РФ залишаються обмеженими

Не варто розраховувати на фіксований інтервал між атаками ворога

Росія може скоротити інтервали між ракетними атаками на тлі зростання виробництва боєприпасів і появи додаткових засобів ураження.

Однак можливості для проведення масштабних ударів залишаються обмеженими, заявив військовий експерт і колишній прессекретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише ТСН.

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"Паузи можуть бути мінімальними - про це повідомляють у ГУР. Але не варто забувати про контрзаходи української армії. Я бачив інформацію про те, що у росіян були досить амбітні плани на минулу ніч щодо нанесення ракетних ударів балістичними ракетами в ніч на 10 серпня. Але щось у них там не склалося - сталися вибухи на території Брянської області. Подробиць поки що немає, але я припускаю, що в рамках контрзаходів ці пускові установки та майданчики для запуску ракет були атаковані українською армією. Перевіреної інформації поки що немає, але згадаймо, що були попередження про атаку", - каже Селезньов.

За словами експерта, розраховувати на фіксований інтервал між атаками не варто. РФ збільшує випуск балістичних ракет, а також отримує додаткове озброєння та пускові установки з Північної Кореї.

"Росія виробляє ракети темпами, що випереджають її плани. Зокрема, балістичні ракети. Крім того, надходить інформація від нашої розвідки про розгортання пускових установок із ракетами з Північної Кореї. Тому було б нечесно стверджувати, що інтервал між обстрілами може становити 3–5 днів. Не факт, що так і буде. Атаки можуть відбуватися набагато частіше. Не факт, що у росіян буде можливість застосовувати ракети у великій кількості, оскільки існують певні обмеження", - попередив експерт.

Одним із ключових обмежень експерт називає кількість носіїв. За його словами, РФ відчуває дефіцит літаків для масового застосування крилатих ракет, а використання морських платформ також пов’язане з певними складнощами.

Серед можливих цілей російських атак Селезньов виділяє критичну інфраструктуру - енергетику, зв’язок, водопостачання та водовідведення, а також транспортні об’єкти.

"Інфраструктурні об’єкти - зараз дедалі частіше чути, що ціллю можуть стати системи водовідведення. Останні важливі як влітку, так і взимку. Функціонування населеного пункту критично залежить від водопостачання та водовідведення. Тобто вода, електроенергія, зв’язок, автомобільні та залізничні мости - я думаю, що для ворога це буде пріоритетом, оскільки від цього залежить безпека життя пересічних українців", - каже він.

Експерт також припускає повторні удари по вже обраних цілях і не виключає загального посилення бойових дій на початку жовтня.

/ Главреда

Експерт оцінив загрозу масованого ракетного удару з боку РФ

Росія, ймовірно, не зможе одночасно застосувати проти України 200 балістичних ракет. За словами військового експерта Анатолія Храпчинського, цьому перешкоджає насамперед обмежена кількість пускових установок.

"У них всього 160 пускових установок, якщо ми говоримо про "Іскандер-М". На одній пусковій установці - дві ракети. Якщо говорити про установки, які застосовуються для нанесення ударів по території України, то їх від 16 до 26. Транспортно-зарядна машина може додатково перевозити ще дві ракети, а інтервал між пусками після перезарядки може становити до однієї хвилини. Але тоді збільшується час перебування пускової установки на позиції", – сказав він.

Експерт вважає, що Росія, швидше за все, завдаватиме менш масштабних, але регулярних ударів, щоб не наражати пускові комплекси на підвищений ризик.

"Я більш ніж упевнений, що супротивник не наражатиме такі засоби на такий ризик. Йому легше щоночі запускати, наприклад, по 20–30 ракет, ніж одночасно застосувати велику кількість", – заявив Храпчинський.

Додатковим обмеженням залишаються виробничі можливості РФ. За оцінкою експерта, там випускають близько 60 балістичних ракет на місяць, хоча Москва намагається посилити свій потенціал за рахунок співпраці з КНДР.

"Ворог намагається розширити свої можливості за рахунок отримання від Північної Кореї додаткових ресурсів – пускових установок, балістичних ракет та екіпажів, які їх обслуговуватимуть. Треба розуміти, що спроба ворога одночасно запустити 200 ракет може стати останнім, що він зможе зробити. Для цього потрібно ще й підготувати таку кількість ракет. Тому я мало вірю в такі можливості ворога, адже вони суттєво обмежені кількістю пускових установок. Зараз ворог використовує від 16 до 26 пускових установок. Помножуємо на два і розуміємо, скільки ракет можна запустити одночасно", – пояснив він.

При цьому ефективність української ППО під час масованої атаки залежатиме від напрямку удару та кількості розгорнутих систем, зокрема Patriot.

"Але це також залежить від того, з яких напрямків здійснюватимуться запуски, скільки систем прикриватимуть той чи інший сектор і скільки комплексів Patriot працюватимуть на ньому. Відповідно, з огляду на це, можна розрахувати, якій кількості ракет здатна протистояти система", – підсумував він.

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Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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