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Росія готує нову хвилю ударів по енергетиці: в ISW назвали точні терміни

Марія Николишин
9 серпня 2026, 10:34
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Росія може задіяти стратегічний запас балістики, аби завдати максимальних руйнувань до Дня незалежності.
Росія готує нову хвилю ударів по енергетиці: в ISW назвали точні терміни
РФ готує удари по енергетиці до 24 серпня / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • ISW прогнозує масштабні удари по енергетиці Києва
  • Пік атак можливий до 24 серпня
  • РФ робить ставку на дефіцит перехоплювачів

Країна-агресор Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні й може кинути на неї стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).

Вибір моменту аналітики пов'язують зі станом української протиповітряної оборони, яка вже тривалий час працює в умовах обмеженого ресурсу засобів ураження.

відео дня

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026-2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - йдеться у звіті.

В ISW також відзначили динаміку останніх місяців: ворог обмежувався порівняно невеликими залпами балістичного озброєння, проте навіть такі атаки призводили до відчутних руйнувань в Україні.

Саме цей досвід, на думку аналітиків, і формує розрахунок окупантів на концентрований удар накопиченим запасом ракет.

Росія готує нову хвилю ударів по енергетиці: в ISW назвали точні терміни
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Росія змінила ракети для обстрілів України

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх.

На його думку, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив він.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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