Росія готує нову хвилю ударів по енергетиці: в ISW назвали точні терміни

Ключові тези:
- ISW прогнозує масштабні удари по енергетиці Києва
- Пік атак можливий до 24 серпня
- РФ робить ставку на дефіцит перехоплювачів
Країна-агресор Росія готує масштабну ударну кампанію по енергетичній інфраструктурі Києва вже в найближчі тижні й може кинути на неї стратегічний резерв балістичних ракет, аби завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).
Вибір моменту аналітики пов'язують зі станом української протиповітряної оборони, яка вже тривалий час працює в умовах обмеженого ресурсу засобів ураження.
"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026-2027 років у серпні, щоб скористатися постійною нестачею ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - йдеться у звіті.
В ISW також відзначили динаміку останніх місяців: ворог обмежувався порівняно невеликими залпами балістичного озброєння, проте навіть такі атаки призводили до відчутних руйнувань в Україні.
Саме цей досвід, на думку аналітиків, і формує розрахунок окупантів на концентрований удар накопиченим запасом ракет.
Росія змінила ракети для обстрілів України
Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявляв, що Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх.
На його думку, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.
"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив він.
Удари по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені.
У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.
У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина.
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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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