Росіяни вдарили по закладу освіти в Запоріжжі – там виникла пожежа, деталі

Екстрені служби вже ліквідовують наслідки російського удару.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-udarili-po-uchebnomu-zavedeniyu-v-zaporozhe-tam-voznik-pozhar-detali-10707425.html Посилання скопійоване

Удар по Запорізькій області / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Росіяни атакували Запоріжжя Шахедами

Внаслідок обстрілу виникло кілька пожеж

На щастя, люди не постраждали

У ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія атакувала Запорізьку область Шахедами. У місті лунали вибухи та виникла пожежа. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Опівночі Повітряні сили повідомили, що БпЛА ворога наближаються до Запоріжжя. В області на цей час тривала повітряна тривога.

відео дня

Пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа.

"Виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", - йдеться у повідомленні.

Пожежа в Запоріжжі - відео:

В ОВА уточнили, що адміністративна будівля – це заклад освіти.

Згодом Іван Федоров заявив, що росіяни вночі завдали по Запоріжжю три удари.

"Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно. На щастя, люди не постраждали", – додав він.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що зараз окупанти застосовують подвійний терор - б'ють Шахедами з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Він також додав, що восени 2025 року армія РФ щодня атакує енергетичну інфраструктуру України.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 жовтня в Україні прогриміли вибухи - низку областей атакувала російська армія. Зокрема, під удар потрапили Суми, Херсон, Кривий Ріг, Новгород-Сіверський.

У ніч на 16 жовтня армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Постраждала енергетична інфраструктура. Унаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький говорив, що росіяни намагаються залишити українців без тепла та світла навіть під час опалювального періоду. Лише за останній тиждень ворог тричі завдавав масованих ударів по газовій інфраструктурі України.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред