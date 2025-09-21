Рус
Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

Андрій Ганчук
21 вересня 2025, 13:25
Генерал окупантів Олександр Лапін не раз опинявся в епіцентрі гучних скандалів.
Лапін, ВДУ
Лапін прославився провалами в боях із Силами оборони України в Курській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Генерала Лапіна звільнено з військової служби
  • Лапін пов'язаний із безліччю провалів окупантів в Україні
  • Лапін стане помічником президента Татарстану

Колишній командувач Ленінградським військовим округом і угрупованнями Північ і Центр, "герой Росії", генерал-полковник Олександр Лапін звільнений з військової служби. Його перевели на посаду помічника президента Татарстану. Під час повномасштабної війни агресора Росії проти України Лапін став фігурантом скандалів і відомий своїми провалами у війні.

Звільнення Лапіна з військової служби

Як пише РБК з посиланням на свої джерела, Лапіна перевели на посаду помічника раїса Татарстану.

Лапін виконуватиме роботу, пов'язану із супроводом учасників війни проти України та їхніх сімей, оформленням на службу за контрактом, соціальною та медичною реабілітацією, а також "інтеграцією" окупантів, які повернулися додому в мирне життя.

Лапіна відправили у відставку з посади командувача угрупованням Північ

21 серпня Медуза з посиланням на Міноборони окупантів РФ повідомляла, що замість генерала Лапіна новим командувачем угруповання військ Північ став генерал-полковник Євген Нікіфоров.

Чутки про відставку Лапіна ходили ще з початку серпня. Тоді пропагандисти писали, що Нікіфорова після початку Курської операції ЗСУ на початку серпня 2024 року відправили до Курської області "для наведення порядку". До цього там командував Лапін.

Генерал-скандал: що відомо про Лапіна

Генерал Олександр Лапін з 2017 року командував військами Центрального військового округу. У жовтні 2022 року, під час повномасштабної російсько-української війни, Лапін позбувся посади після критики глави Чечні Рамзана Кадирова, який звинуватив його в провалі наступу під Красним Лиманом.

Лиман инфографика Главред
Коротко про Лиман / Інфографіка: Главред

Крім того, за даними журналістів Astra, Лапін публічно нагородив свого сина-танкіста, який керував провальною для окупантів атакою росіян на Суми та Чернігів.

Влітку того ж року і сам Лапін отримав "героя Росії".

У жовтні 2022-го Лапін погрожував мобілізованому пістолетом, змушуючи військового повернутися на поле бою.

За деякий час Лапіна перевели на посаду начальника Головного штабу - першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ.

Далі Лапін командував військами Ленінградського військового округу і угрупованням Північ. За його командування росіяни намагалися повторно захопити звільнений ЗСУ Вовчанськ, вели бої з українською армією в Курській області, а також намагалися створити так звану буферну зону на Харківщині та Сумщині.

Путін може готувати нову війну

Путін розуміє, що економіка Росії вже повністю на військових рейках. Якщо зупинити війну - все завалиться, тому потрібна нова військова кампанія, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, Росія може розв'язати гібридну проти Балтії, або ж повномасштабну війну щодо Фінляндії. Під ударом може опинитися і Польща.

"І зараз перед Росією постане питання: де проходять "червоні прапорці" НАТО. Москві важливо зрозуміти, які будуть наслідки, якщо умовний російський військовий підрозділ вторгнеться в Естонію і оголосить там "Нарвську народну республіку". Що це означатиме для НАТО: напад на країну Альянсу чи внутрішню справу Естонії? Коли росіяни зрозуміють, як діяти далі, вони можуть вдатися до будь-яких сценаріїв - і повторити навіть український", - підкреслив Жирохов.

Про персону: Михайло Жирохов

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що примусити Росію до миру можна лише за допомогою ЗСУ, далекобійної зброї, жорстких санкцій і тиску з боку партнерів. Київ сподівається, що США приєднаються до 19-го пакету санкцій ЄС, а обмеження будуть болючими для агресора.

Гарантії безпеки для України передбачають участь країн Європи у війні з Росією, якщо в майбутньому вона повторно нападе, сказав президент Фінляндії Александр Стубб. Гарантії мають стати сильним стримувальним фактором.

НАТО слід створити безпольотну зону над Україною, щоб захистити цивільні об'єкти, заявив британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. Згідно з його прогнозом, перемир'я в найближчому майбутньому навряд чи можливе.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Харківська область війська Росії Лиман війна Росії та України Вовчанськ Курська область
