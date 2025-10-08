У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

У РФ зараз немає стимулів для врегулювання війни в Україні, заявив Сергій Рябков.

У РФ заявили про вичерпання імпульсу після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна

Головне:

Рябков заявив про фактичну відмову РФ завершувати війну

Імпульс зустрічі Путіна і Трампа вичерпано, кажуть у Москві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про фактичну відмову країни-агресора РФ завершувати розв'язану Кремлем війну в Україні.

При цьому він зазначив, що у РФ зараз немає стимулів для врегулювання війни в Україні, повідомляють російські пропагандисти.

Представник МЗС РФ також скептично висловився про перспективи виконання домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, досягнутих під час саміту на Алясці.

"Імпульс українському врегулюванню, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, виявився вичерпаним", - запевнив російський чиновник.

Підсумки саміту на Алясці: думка експерта

Журналіст і політичний аналітик Іван Яковина зазначив, що після зустрічі на Алясці в декого виникло враження, ніби Трамп зайняв проросійську позицію. І справді, тоді Путін зумів його зачарувати.

Однак, за його словами, особливістю Трампа є його схильність миттєво змінювати точку зору і підлаштовуватися під думку того, з ким він щойно спілкувався. Певною мірою зовнішню політику США формують різноманітні центри впливу, а не тверді цінності, переконання чи стратегічні цілі, які, за ідеєю, мали б лежати в основі дій американського президента.

Раніше повідомлялося про те, що Путін ухилився від зобов'язань після Аляски. Трамп вислуховує поради прихильників щодо нових санкцій, щоб паралізувати військову економіку Кремля.

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що для успішного протистояння російській агресії Україна щомісяця повинна отримувати від партнерів не менше 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що зустріч на Алясці - це драматичний провал дипломатії Трампа. У Трампа була конкретна ідея - припинення вогню без попередніх умов, але Кремль цю ініціативу безперервно торпедував.

