Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

Трамп заявив, що звертався до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити обстріли українських міст через екстремальні морози.

Про що йдеться у матеріалі:

Путін погодився на прохання Трампа припинити на тиждень удари по Україні

Трамп просив в Путіна зробити це через сильні морози в Україні

Президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду, яке транслював Білий дім.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня. Він погодився це зробити", - сказав Трамп. відео дня

Трамп заявив, що через аномальні морози, які спостерігаються як у США, так і в Україні, він особисто звернувся до Володимира Путіна з проханням утриматися від обстрілів Києва, міст і селищ України щонайменше протягом тижня.

За його словами, йдеться не про звичайне похолодання, а про рекордно низькі температури раніше не фіксували. Він наголосив, що холод в Україні ще сильніший, ніж здається, і перевищує звичні показники на десятки відсотків.

"Це правильно. Бо крім усього іншого, їм не потрібні ракети, що летять на їхні міста. Тому я просто подумав, що повинен це сказати, я вважаю, що це було дуже добре. І Україна — майже не вірила в це, але була дуже задоволена, бо вони дуже важко борються", - вказав Трамп.

Ну, це було добре. Знаєте, якщо ви думаєте, що тут холодно, то в Україні, кажуть, можна додати ще 20 відсотків. Там і так було дуже холодно, але це було — вони бачать цифри, які такі — вони ніколи не бачили таких цифр, таких холодних цифр.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, у мирному процесі по Україні досягнуто значного прогресу. Між сторонами відбувається багато позитивного.

За його словами, переговори між Україною, США та РФ продовжаться орієнтовно через тиждень. Водночас, він вказав на те, що між сторонами, які обговорюють питання територій, спостерігається позитивна динаміка.

Віткофф додав, що угода щодо гарантій безпеки майже завершена, так само як і домовленості про економічне процвітання України.

Він зазначив, що в Україні зростають надії на швидке досягнення мирної угоди, а сам процес переговорів демонструє активну й всебічну участь президента США. Віткофф також додав, що обидві сторони роблять кроки, які не завжди отримують належну оцінку, і пов’язав це з наполегливістю та рішучістю Трампа.

Які цілі російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, Росія планує атаки на підстанції, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій, і навіть неточне влучання ракет типу "Кинджал" або "Іскандер" у такі об’єкти може створити загрозу прямого ураження енергоблока. Про це повідомив український експерт у сфері військових радіотехнологій і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов.

Він пояснив, що поблизу кожної АЕС розміщені підстанції та комутаційні майданчики, через які електроенергія передається в загальну мережу, і вони розташовані на відстані від кількох сотень метрів до приблизно одного кілометра від реакторів.

"АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти", - вказав він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що президент Володимир Зеленський не виключає особистих переговорів із Володимиром Путіним для обговорення найбільш чутливих аспектів війни.

За оцінкою США, один із можливих варіантів припинення війни передбачає відмову України від Донбасу, який понад десять років був ключовим елементом її оборони, в обмін на західні гарантії безпеки від нової агресії. Водночас жодна зі сторін наразі не демонструє готовності до швидкого укладення угоди. Видання The Wall Street Journal розглядає кілька сценаріїв розвитку подій і вважає завершення війни до кінця 2026 року малоймовірним.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що на мирних переговорах триває інтенсивна робота над територіальними питаннями та майбутнім Донбасу, які залишаються головною й найскладнішою точкою розбіжностей між сторонами.

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

