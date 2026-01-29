Рус
Коли закінчиться війна в Україні: WSJ назвало три реальні сценарії

Віталій Кірсанов
29 січня 2026, 10:07оновлено 29 січня, 11:21
280
Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни, при цьому вважає, що її завершення до кінця 2026 року вкрай малоймовірне.
Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни
Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр

Що написано в матеріалі WSJ:

  • Сценарій 1. Продовження боротьби, продовження переговорів
  • Сценарій 2. Україна здається першою
  • Сценарій 3. Росія втомлюється

Бачення США щодо припинення війни Росії в Україні передбачає, що Україна відмовляється від Донбасу, який більше десяти років є наріжним каменем її оборони. Натомість Києву обіцяють західні гарантії безпеки від можливого майбутнього вторгнення. Однак поки що жодна зі сторін не налаштована на швидке укладення угоди. Видання The Wall Street Journal описує три можливі сценарії війни, при цьому вважає, що її завершення до кінця 2026 року вкрай малоймовірне.

Сценарій 1. Продовження боротьби, продовження переговорів

Найбільш ймовірний сценарій – п'ятий рік виснажливої війни на виснаження, в той час як переговори будуть ходити по колу.

"Основна проблема в тому, що Путін відмовляється розглядати будь-що, крім своїх максималістських цілей", – сказав Дуг Лют, колишній посол США в НАТО.

"Це стосується не тільки території, але і, в ширшому сенсі, бажання домінувати над Україною. А Україна просто відмовляється бути підлеглою", – йдеться в повідомленні.

При цьому, хоча Кремль, як і раніше, впевнений, що українська армія зламається раніше, ніж російська економіка, проте Україна ще далека від краху.

"Але обидві сторони також побоюються, що США можуть нашкодити їм, якщо Трамп розлютиться через безвихідну ситуацію. Україні як і раніше потрібна американська розвідка та інша підтримка. Росія вразлива до більш жорстких санкцій. Таким чином, кожна сторона прагне показати Трампу, що вона діє конструктивно, і що в продовженні війни винен ворог", - йдеться в повідомленні.

Сценарій 2. Україна здається першою

Це не обов'язково означає, що безвихідна ситуація збережеться, зазначає видання.

Для України найбільший ризик полягає в тому, що її армія в кінцевому підсумку вичерпається. Військові компенсують брак піхоти, постійно вдосконалюючи свої можливості в області безпілотників. Але Росія нещодавно наздогнала їх у цій битві.

При цьому військові експерти не очікують, що цього року зміниться характер боїв на виснаження. Майже безперервний наступ Росії на Донбасі з кінця 2023 року став одним з найповільніших і найдорожчих у військовій історії. Велика кількість безпілотників у небі зробила великомасштабні маневри практично неможливими.

Однак нестача резервів військ в Україні означала, що зміцнення її східної частини в минулому році відбулося за рахунок поступового просування Росії на південь, в тому числі в Дніпровську і Запорізьку області, і "українська армія поступово стає схожою на занадто коротке простирадло, що залишає незахищеними або шию, або ноги", зазначається в статті.

"Якщо сили України вичерпаються, їй, можливо, доведеться прийняти угоду, яка буде важко переносимою, але кращою за альтернативу. Це може включати в себе задоволення територіальних вимог Москви, обмеження чисельності українських збройних сил і відновлення російського впливу на життя в країні з лише слабкими гарантіями безпеки з боку США", - йдеться в повідомленні.

Сценарій 3. Росія втомлюється

Російська економіка стагнує, багато невійськових галузей скорочуються, а високі процентні ставки завдають шкоди. Слабкі ціни на нафту, українські удари дальньої дії по нафтопереробних заводах і дії США та Європи проти російського тіньового флоту танкерів чинять тиск на енергетичний сектор, від якого залежать доходи Кремля.

Поки що мало ознак того, що Путін стурбований негативною реакцією з боку еліт або російського суспільства. Проте, Росія не може продовжувати війну нескінченно. Посилення санкцій і заходів щодо їх дотримання може скоротити цей термін.

"Якщо Росія або обидві сторони вважатимуть, що вони не можуть продовжувати війну довго, то переговори можуть перетворитися на більш серйозний пошук угоди, мінімально прийнятної для України і Росії", - йдеться в повідомленні.

Однак більшість українців не вважають, що Росія досягла цієї стадії, тому що Путін робить ставку на свою перемогу, зазначає WSJ.

Коли можливий мир: оцінка експерта

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року — за збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Мирні переговори — останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна зможе розраховувати на гарантії безпеки з боку США тільки за умови укладення мирної угоди з Росією. За даними Reuters, такі гарантії стануть одним з ключових елементів домовленостей, спрямованих на припинення російської агресії проти України.

Водночас Україна має намір підписати з Вашингтоном 20-пунктний мирний план, після чого Сполучені Штати окремо оформлять відповідний документ з Росією. Участь Європейського Союзу в підписанні цих домовленостей не передбачається. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга.

Крім того, за даними The Kyiv Independent, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна на Донбасі окупація Донбасу новини Донбасу мирні переговори гарантії безпеки Переговори про припинення вогню
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
