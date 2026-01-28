Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

Головне:
- США вимагають підписання угоди для отримання Україною гарантій безпеки
- Американські чиновники не вимагають територіальних поступок від України
Україна отримає гарантії безпеки від США тільки якщо підпише мирну угоду з країною-агресоркою Росією. Про це виданню Reuters повідомило джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями.
Ці гарантії стануть ключовим елементом врегулювання конфлікту, який покладе край російському вторгненню в Україну.
Чи має Україна піти на територіальні поступки
Джерело видання стверджує, що Сполучені Штати не говорять Україні, що має бути в мирній угоді. Тому припущення, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки не має нічого спільного з правдою.
Та чи буде можливість підписати мирну угоду між Україною та РФ залежить від ходу наступних тристоронніх переговорів, які, попередньо, заплановані на 1 лютого.
За ким останнє слово у переговорах - думка експерта
Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.
Ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі. За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій. При цьому роль Європи в цьому процесі стає все менш помітною.
Мирні переговори - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за даними МЗС, Україна підпише з США 20-пунктний мирний план, і окремо США підпишуть документ з Росією, підпису ЄС не буде.
Раніше повідомлялося, що представники російської делегації на мирних переговорах демонструють значно прагматичніший підхід до врегулювання війни проти України, ніж це видно з офіційної риторики Кремля.
Напередодні спецпредставник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Кирило Дмитрієв влаштував публічний скандал через публікацію видання Financial Times в якій йшлось про виведення ЗСУ з Донбасу в рамках мирної угоди.
Читайте також:
- В частині областей України перестали діяти графіки відключень - причина
- В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів
- Втрачає людей швидше, ніж будь-яка армія за 80 років: у що обходиться РФ війна в Україні
Про джерело: Reuters
Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред