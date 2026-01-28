Не виведення військ з Донбасу: ЗМІ дізналися, чого від України вимагають США

Україна зможе отримати гарантії безпеки і без виведення своїх військ з частини територій.

Тиску на Україну щодо територіального питання, ймовірно, немає / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

США вимагають підписання угоди для отримання Україною гарантій безпеки

Американські чиновники не вимагають територіальних поступок від України

Україна отримає гарантії безпеки від США тільки якщо підпише мирну угоду з країною-агресоркою Росією. Про це виданню Reuters повідомило джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями.

Ці гарантії стануть ключовим елементом врегулювання конфлікту, який покладе край російському вторгненню в Україну.

Чи має Україна піти на територіальні поступки

Джерело видання стверджує, що Сполучені Штати не говорять Україні, що має бути в мирній угоді. Тому припущення, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки не має нічого спільного з правдою.

Та чи буде можливість підписати мирну угоду між Україною та РФ залежить від ходу наступних тристоронніх переговорів, які, попередньо, заплановані на 1 лютого.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

За ким останнє слово у переговорах - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією про завершення війни тривають, і жодна зі сторін поки не демонструє готовності вийти з цього процесу.

Ключові рішення все ще залежать від позиції однієї людини в Кремлі. За словами експерта, динаміка переговорів свідчить про те, що війна поступово рухається до сценарію заморожування бойових дій. При цьому роль Європи в цьому процесі стає все менш помітною.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними МЗС, Україна підпише з США 20-пунктний мирний план, і окремо США підпишуть документ з Росією, підпису ЄС не буде.

Раніше повідомлялося, що представники російської делегації на мирних переговорах демонструють значно прагматичніший підхід до врегулювання війни проти України, ніж це видно з офіційної риторики Кремля.

Напередодні спецпредставник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Кирило Дмитрієв влаштував публічний скандал через публікацію видання Financial Times в якій йшлось про виведення ЗСУ з Донбасу в рамках мирної угоди.

