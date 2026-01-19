РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: 'Флеш' попередив про ризик катастрофи

У підготовці атак по українській енергетиці Росії допомагає Китай.

РФ за підтримки Китаю планує атаку на вузли АЕС / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

РФ готує удари по підстанціях, що живлять українські АЕС

АЕС зараз фактично єдине джерело електроенергії в Україні

Промах ракети може спричинити катастрофу, подібну до Чорнобиля

РФ готує удари по підстанціях, що забезпечують роботу українських АЕС. Промах "Кинджала" чи "Іскандера" по підстанції може призвести до влучання безпосередньо в енергоблок. Про це заявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти", - наголосив експерт. відео дня

Бескрестнов пояснив, що біля кожної АЕС розташовані підстанції та комутаційні поля, які "виводять" енергію в мережу. Вони знаходяться на відстані від 300 метрів до кілометра від реакторів.

"Флеш" наголоcив на низькій точності російських ракет. За його словами, промах ракети "Кинджал" чи "Іскандер" по підстанції може призвести до влучання безпосередньо в енергоблок.

"Я дуже сподіваюся на те, що у росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах "Іскандера" або "Кинжала" може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ і можлива трагедія торкнеться всіх", - застеріг Бескрестнов.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка мета атак по підстанціях АЕС

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" додає, що інформація про інтерес ворога до об'єктів АЕС не є новою, оскільки вона фіксувалася протягом усього 2024 та 2025 років. За його даними, РФ у підготовці цих ударів допомагає Китай.

За даними каналу, Росію не влаштовують графіки відключень по 10-20 годин, адже ціллю ворога є повна відсутність світла тижнями й місяцями. Водночас ситуація з фортифікаційними спорудами навколо об’єктів залишається складною.

Хоча половина зими вже минула, енергетики та військові закликають не розслаблятися. Точний час чи перелік об’єктів для атаки не розголошується з міркувань безпеки, проте підготовка росіян до ударів по вузлах розподілу АЕС є реальним сценарієм.

"Ніхто вам точно не скаже, що вони (росіяни - ред.) робитимуть ні за день, ні за тиждень перед самим обстрілом... У будь-якому випадку потрібно готуватися до гіршого, але сподіватися на краще", - закликали у каналі "Миколаївський Ваньок".

Удари по підстанціях АЕС - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія проводила розвідку для можливих ударів по атомних електростанціях. За його словами, це свідчить, що Москва не зацікавлена у дипломатії та зосереджена на ракетних атаках, блекаутах і шкоді критичній інфраструктурі.

Раніше у ГУР МО повідомляли, Росія може атакувати стратегічні енергопідстанції України. Йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Як повідомляв Главред, вранці 19 січня РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони здійснили передислокація з Далекого Сходу на аеродром Енгельс/Оленя. Існує загроза масованого удару протягом 48 годин.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

