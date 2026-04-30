Буде перемир'я чи ні: Зеленський зробив заяву щодо режиму тиші 9 травня

Україна наполягає на довготривалому припиненню вогню.

Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо припинення вогню

Росія запропонувала перемир’я 9 травня

Зеленський наполягає на довгостроковому припиненні вогню

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна щодо припинення вогню 9 травня. Українські представники зв'яжуться з командою США, щоб уточнити деталі. Про це заявив Володимир Зеленський.

Київ хоче з'ясувати, наскільки тривале перемир'я пропонує РФ.

"З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", - зазначив президент.

Водночас Україна прагне довгострокового припинення вогню та закінчення війни.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - наголосив Зеленський.

Парад до 9 травня в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, цього року парад до 9 травня в Москві вперше з початку повномасштабної війни пройде без техніки. На Красній площі буде лише пішохідна.

Крім того, відмова від демонстрації бронетехніки на Красній площі зумовлена посиленням атак України та тим, що "рік не ювілейний". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що минулого року напередодні параду 9 травня Росія посилила оборону Москви. До столиці стягнули близько 280 систем ППО, частину з яких перекинули з віддалених регіонів.

Главред також повідомляв, чому насправді Путін намагається виторгувати тишу на 9 травня. Російський диктатор Володимир Путін пропонує короткочасне перемир’я на 9 травня, однак це пов’язано радше з побоюваннями за проведення пропагандистського параду, ніж із реальним прагненням до деескалації війни.

Хто святкує 9 травня? До 2014 року - збройного нападу Росії на Україну - українське суспільство разом з іншим країнами колишнього СРСР відзначала День Перемоги 9 травня. Втім, це неправильна дата закінчення Другої світової, якою послуговувався комуністичний режим, а нині - кремлівська пропаганда. Вже під час повномасштабного вторгнення Україна відмовилася від радянсько-російського наративу і відзначає День памʼяті і примирення 8 травня. 9 травня у Росії вважається сакральною датою перемоги СРСР над "фашистами". Сучасна кремлівська пропаганда використала це свято проти України та українців, яких теж називає "фашистами". Крім того, РФ не визнає співпрацю СРСР з гітлерівською Німеччиною у перші роки її агресії проти сусідніх держав і узгодженого режимами поділу Польщі.

