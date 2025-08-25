Рус
Китай зробив остаточну заяву щодо відправки миротворців в Україну

Альона Вороніна
25 серпня 2025, 12:49
У Китаї відповіли, чи вони можуть відправити в Україну своїх миротворців.
  • Китай остаточно відповів, чи відправить миротворців до України
  • У КНР заявили, що не планують здійснювати такий крок

У Китаї остаточно відповіли, чи планують відправляти миротворців в Україну в межах гарантій безпеки. В КНР заявили, що вони не мають таких планів.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляють Clash Report і росЗМІ з посиланням на представника китайського МЗС Лінь Цзяня.

"Відповідна інформація не відповідає дійсності. Позиція Китаю щодо українського питання зрозуміла і послідовна", – наголосив дипломат.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ з’явилася інформація, що нібито Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є одна умова. Тоді дипломати Євросоюзу з посиланням на джерела в китайському уряді розповіли виданню Welt, що Китай може відправити в Україну своїх миротворців. Проте умовою є, щоб відправлені в Україну китайські військові були розгорнуті під мандатом Організації Об’єднаних Націй.

Заяви Китаю щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Китаї заявили про "крок уперед" у врегулюванні війни в Україні. Представники Китаю і Бразилії готові сприяти припиненню вогню і мирним переговорам.

Також раніше у Пекіні дали неочікувану відповідь, чи стане Китай гарантом безпеки для України. Аналітики вважають, що Китай може надати політичну чи дипломатичну підтримку.

Нагадаємо, політичний експерт Тарас Загородній зазначав, що США поставлять перед Китаєм питання – або ми, або Росія. Якщо у Китаю не буде можливості швидко відновити викачування нафти з Росії, яка б йшла сушею, то США швидше його задушать, вважає експерт.

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

