Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вночі Москву атакували дрони, прогриміли вибухи: що відомо

Анна Ярославська
6 травня 2025, 07:23
767
Уламки одного з БПЛА влучили у житловий будинок на Каширському шосе в Москві.
Атака дронів на Москву
У РФ заявили про атаку дронів на Москву / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/astrapress

Коротко:

  • Москву атакували дрони
  • Мер Собянін заявив про 19 збитих БПЛА

У ніч на 6 травня столицю країни-агресора Росії атакували ударні безпілотники. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, 19 безпілотників було збито в Підмосков'ї. Усі вонилетіли на Москву. Уламки одного з БПЛА влучили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

відео дня

"На місці падіння уламків одного з безпілотників на Каширському шосе працюють екстрені служби. Вживають усіх необхідних заходів. Серйозних пошкоджень і постраждалих, за попередньою інформацією, немає", - написав Собянін.

Уламки одного з БПЛА влучили в житловий будинок
Уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок / t.me/astrapress

Мер Москви упродовж ночі кілька разів збільшував кількість безпілотників, яку нібито збила російська ППО.

"Силами ППО Міноборони знищено ще десять безпілотників, що летіли на Москву з різних напрямків", - йшлося в останньому повідомленні Собяніна о 2:17.

Загалом, за його підрахунками, під Москвою було збито щонайменше 19 дронів.

Триденне перемир'я на 9 травня - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків.

"Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків - до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупинити війну і припинити штурми, припинити обстріли", - сказав він.

У Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир'я" під час святкування 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва дрони атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

08:42Війна
Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі

Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталі

08:04Україна
Трамп добиває Росію: чому війська РФ будуть драпати на кордони 1991 року

Трамп добиває Росію: чому війська РФ будуть драпати на кордони 1991 року

08:00Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

Чи може Україна вдарити по Червоній площі 9 травня: експерт назвав цікавий нюанс

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

"Дякую за звільнення": Ані Лорак зробила гучну заяву і змінила імідж

"Дякую за звільнення": Ані Лорак зробила гучну заяву і змінила імідж

Гороскоп на сьогодні 6 травня: Терезам - грандіозні зміни, Ракам - приємна подорож

Гороскоп на сьогодні 6 травня: Терезам - грандіозні зміни, Ракам - приємна подорож

Останні новини

09:21

"Ганьбить українську націю": відома актриса "рознесла" втікача Потапа

09:19

Хочуть оточити два міста: росіяни готуються до масштабного прориву на фронті

08:42

Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони - The Telegraph

08:17

Карта Deep State онлайн за 6 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:04

Після удару Шахеда: на одному з найбільших ринків України – пожежа, деталіФотоВідео

Чи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війноюЧи здатна стрілянина між Індією та Пакистаном стати великою війною
08:00

Трамп добиває Росію: чому війська РФ будуть драпати на кордони 1991 рокуПоглядВідео

07:58

"Прикро, боляче": Сумська звернулася до Зеленського і розповіла, що сталося

07:23

Вночі Москву атакували дрони, прогриміли вибухи: що відомо

07:10

Хто з дітей був на вулиці: загадка, з якою впорається тільки геній

Реклама
06:38

Харків був під масованою атакою дронів: 20 "прильотів", є постраждаліФотоВідео

06:10

Росіяни приховують свої величезні втрати на фронтіПогляд

06:05

"Трусити" буде дуже багато днів: Україна під жорсткою атакою затяжної бурі

05:46

Гороскоп на завтра 7 травня: Водоліям - розваги, Близнюкам - нове знайомство

05:00

Хитра головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках жінки біля банкомату за 17 с

04:32

Ним лякали людей в СРСР: чому у радянські часи люди боялися килимів

04:14

За кілька секунд і без хімії: як перевірити свіжість молока в домашніх умовахВідео

03:32

Коли не можна вмикати кондиціонер в авто: помиляються навіть досвідчені водії

03:20

Гороскоп за місячним календарем: що зробити 6 травня, щоб притягнути достаток

02:20

Можуть зіграти як на користь РФ, так і України: чи вийдуть США з мирних переговорів

02:00

"Мені так боляче": зупинилось серце легендарного військового "Француза"

Реклама
01:52

Чи виживе НАТО без США: дипломат розповів про небезпечні сценарії

01:30

Тепер офіційно: Джіджі Хадід елегантно підтвердила роман із колишнім Ірини Шейк

00:48

Горять будинки, є жертва: наслідки ударів по Одещині

00:44

Jerry Heil виступить на Євробаченні-2025 без Alyona Alyona - що сталося

00:17

Ситуація на Сумщині загострюється: внаслідок атак є жертви серед мирних жителів

00:03

"Важка битва розпочалась": росіяни вже штурмують українське місто

00:02

Улюбленець Лесі Нікітюк не на жарт налякав ведучу: "Почали відмовляти ноги"

05 травня, понеділок
23:13

"Це звучить не надто багато": Трамп відреагував на триденне "перемир'я"

23:06

Чи передасть Греція ЗРК Patriot Україні: ЗМІ розкрили відповідь

22:57

"Довкола стільки "шакалів": Казанін зізнався, чому Кравець покинула Квартал

22:50

Чоловік путіністки Валерії публічно засудив напад РФ на Україну: "Зупинитися"

22:17

Одеса під масованою атакою ударних дронів: в місті лунають потужні вибухи

22:13

В Україну повертається мокрий сніг та морози: синоптики назвали дату

22:03

Чому пральна машина пере довше, ніж показує дисплей: експерт розкрив причиниВідео

22:02

Нові заяви Трампа та загострення на фронті: головні новини України (дайджест)

22:02

Як врятувати врожай помідорів: забійний засіб гарантує 100%-вий результатВідео

21:44

Віру Брежнєву покликали заміж - хто став судженим

21:20

Широкий жест: Налчаджиоглу витратив на прикрасу для нової пасії понад мільйон

21:17

Трамп хоче залучити ще одну сторону для припинення війни РФ проти України - деталі

21:07

Працює безвідмовно: розкрито моментальний спосіб чищення чайника від накипу

Реклама
20:29

Сусіди ахнуть від небувалого врожаю: три сорти кабачків, які перенесуть спеку

20:27

Чи зможе Європа самотужки захиститися від РФ: у ЗМІ зробили прогноз

20:19

"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

19:55

Навіщо замочують картоплю перед приготуванням — знають лише досвідчені господиніВідео

19:37

Свіжа погода раптово накрила Україну: синоптики назвали області, де литимуть дощі

19:33

Ворог готує провокації до 9 травня: партизани розсекретили цинічний задум росіян

19:16

Євробачення-2025: Україна втрачає позиції за прогнозами букмекерів

19:04

3 заборони, які категорично не можна порушувати: важливі прикмети 6 травня

18:55

Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ

18:52

Справжнє диво з тіні: які дерева радують плодами навіть без сонячних променівВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти