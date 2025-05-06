Вночі Москву атакували дрони, прогриміли вибухи: що відомо

Уламки одного з БПЛА влучили у житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

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У РФ заявили про атаку дронів на Москву / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/astrapress

Коротко:

Москву атакували дрони

Мер Собянін заявив про 19 збитих БПЛА

У ніч на 6 травня столицю країни-агресора Росії атакували ударні безпілотники. Уламки одного з них пошкодили житловий будинок.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, 19 безпілотників було збито в Підмосков'ї. Усі вонилетіли на Москву. Уламки одного з БПЛА влучили в житловий будинок на Каширському шосе в Москві.

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"На місці падіння уламків одного з безпілотників на Каширському шосе працюють екстрені служби. Вживають усіх необхідних заходів. Серйозних пошкоджень і постраждалих, за попередньою інформацією, немає", - написав Собянін.

Уламки одного з БПЛА потрапили в житловий будинок / t.me/astrapress

Мер Москви упродовж ночі кілька разів збільшував кількість безпілотників, яку нібито збила російська ППО.

"Силами ППО Міноборони знищено ще десять безпілотників, що летіли на Москву з різних напрямків", - йшлося в останньому повідомленні Собяніна о 2:17.

Загалом, за його підрахунками, під Москвою було збито щонайменше 19 дронів.

Триденне перемир'я на 9 травня - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги". За наказом лідера Кремля, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків.

"Ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків - до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб. Це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки. Росія повинна зупинити війну і припинити штурми, припинити обстріли", - сказав він.

У Міноборони Британії заявили, що анонсоване Путіним триденне "перемир'я" під час святкування 9 травня має пропагандистський характер. Воно є спробою Росії показати свою нібито відкритість до переговорів, обмежити Україну в можливості здійснювати далекобійні удари і при цьому зберегти свої позиції на фронті.

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