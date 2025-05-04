Зграя дронів уразила об'єкт оборонного комплексу РФ у Брянській області - ЗМІ

Відомо, що пошкоджені виробничі цехи заводу, який працює на забезпечення окупантів.

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Дрони пошкодили будівлі важливого об'єкта РФ неподалік кордону з Україною / Колаж: Главред, фото: t.me/Tsaplienko

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У Брянській області лунали вибухи

Дрони уразили важливе підприємство РФ

У Брянській області країни-агресорки Росії прогриміли вибухи. Селище Суземка атакували дрони, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Український канал Ukrainian Militant повідомив, що було атаковано завод "Стріла", який займається виробництвом електроніки для оборонного комплексу Росії та співпрацює з корпорацією "Ростех".

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"Унаслідок атаки були пошкоджені виробничі цехи, склад і адміністративна будівля", - йдеться у повідомленні.

Український журналіст Андрій Цаплієнко також підтвердив інформацію про удар по підприємству РФ та додав, що після атаки в районі заводу видніється стовб диму.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки дронів на завод в РФ:

Навіть губернатору Брянської області Росії Олександру Богомазу довелося визнати, що внаслідок атаки на промисловому підприємстві сталося загоряння та зруйновано виробничі і адміністративні будівлі, хоча спершу він стверджував, що усі БпЛА були збиті і ніяких руйнувань немає.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака. Підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

Раніше також після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Згодом з'ясувалося, що це ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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