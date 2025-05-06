ЗСУ готують сюрприз: Україна розробляє нові дрони, які можуть змінити війну

Українські дрони-матки допомагають долати до 1000 км і зберігати заряд для бойового ураження.

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ЗСУ вже застосовують як повітряні, так і надводні носії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Читайте в матеріалі:

Як дрони-матки допомагають ЗСУ бити ворога на відстані

Чому ці дрони складно перехопити

Що відомо про надводні та майбутні підводні носії

Сили оборони України активно використовують новітні розробки у сфері безпілотних технологій. Йдеться про дрони-носії, або ж "дрони-матки", які транспортують ударні БПЛА на десятки кілометрів у глиб ворожої території.

Як повідомив командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик в ефірі "Українського радіо", такі дрони можуть доставляти бойові безпілотники на відстань 40–80 км, після чого ті виконують бойове завдання.

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"Безпілотники-матки летять доволі високо, тому їх складно знищити мобільними вогневими групами", — зазначив Боровик.

Він також додав, що залежно від поставлених завдань і використовуваних систем зв’язку, дрон-носій може подолати навіть до 1000 км. Це дозволяє ударним БПЛА завдавати ураження на значно більшій відстані, економлячи заряд акумулятора.

Окрім повітряних дронів, вже активно застосовуються надводні дрони-носії. За словами Боровика, зараз ведеться робота і над створенням підводної версії:

"Зараз ми займаємося розробкою підводного дрона такого типу. Це серйозний виклик, оскільки необхідно мати хорошу координацію і систему управління такими дронами", — розповів командир.

Magura / Інфографіка: Главред

Такі технології дозволяють обходити оборонні перешкоди противника та ефективно вражати цілі навіть на складних ділянках фронту.

Українська розробка зброї - новини за темою

Як повідомляв Главред, на тлі можливого скорочення допомоги США Україна активно нарощує власне виробництво артилерії, зокрема САУ "Богдана", яких у 2025 році випускатимуть понад 20 на місяць (проти 6 у 2023). Україна вже виробляє понад 85% комплектуючих для "Богдани" і планує довести цей показник до 95% до кінця року.

Також у грудні минулого року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україна має лазерну зброю "Тризуб", здатну збивати літаки на висоті понад 2 км. За його словами, Україна стала п’ятою країною у світі, що володіє подібною технологією.

Крім цього, Україна може розробляти власну систему ППО стратегічного рівня, потужнішу за Patriot і з більшою дальністю, ніж SAMP/T, повідомляє Defense Express. Партнерів для проєкту шукають серед європейських компаній, зокрема шведського Saab і норвезького Kongsberg.

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Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

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